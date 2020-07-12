В Польше экзитполы показывают небольшое преимущество Дуды

В Польше во втором туре выборов президента, по предварительным сообщениям, основанным на результатах экзитполов, действующий президент, консерватор Анджей Дуда лидирует с небольшим преимуществом, он получил 50,4 процента голосов избирателей. У его соперника Рафала Тшасковскокго - 49,6 процента голосов.

На высший государственный пост в Польше претендуют действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Согласно опросам, оба кандидата пользовались приблизительной равной поддержкой.

Анджей Дуда занимает пост президента Польши уже пять лет и выступает гарантом введённых его правительством социальных благ. Будучи консерватором, он отстаивает традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.

Главный политический оппонент Дуды Рафал Тшасковский подписал так называемую "Хартию ЛГБТ+" в поддержку сексуальных меньшинств. Но в предвыборный период, он старался не акцентировать внимание на этой теме, чтобы от него не отвернулись консервативные избиратели. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством спорную реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.