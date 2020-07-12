Иран: причина катастрофы "Боинга" - неправильная настройка РЛС

Иранские власти обнародовали доклад о результатах расследования катастрофы украинского пассажирского самолёта, сбитого двумя ракетами вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года. На борту рейса номер 752 "Украинских авиалиний" находились 176 человек - все они погибли.



Иранские следователи считают, что причиной катастрофы стала неправильная настройка радиолокационной станции (РЛС), которая передала ошибочный сигнал операторам ПВО. Операторы же, как следует из доклада, не запросили командование ПВО о согласии на запуск ракет.



Британская газета "Гардиан" отмечает, что первой реакцией Тегерана на гибель лайнера было утверждение, что к авиакатастрофе привели "технические неполадки" на борту самолёта. Однако, через несколько дней иранские власти признали, что их боевые ракеты по ошибки сбили самолёт.



В опубликованном докладе Управления гражданской авиации Ирана говорится, что операторы систем ПВО в окрестностях Тегерана, не успели вовремя перенастроить аппаратуру. В то утро войска находились в состоянии "повышенной тревоги" - она была объявлена несколькими часами ранее в связи с угрозой США нанести ответные удары по Ирану за обстрел американской базы в соседнем Ираке.



В публикации "Гардиан", излагающей иранский официаьный доклад, наряду с техническими подробностями происшествия, отмечается, что экипаж самолёта следовал предписанному протоколу вылета из аэропорта Тегерана и соблюдал утверждённый маршрут, когда был сбит.



Бортовые самописцы украинского самолёта всё ещё остаются в руках иранских специалистов, несмотря на отсутствие у них аппаратуры для расшифровки полётных данных. 20 июля, как ожидается, найденные на месте катастрофы "чёрные ящики" будут переданы Франции для расшифровки, сообщило иранское агентство IRNA.



Жертвами авиакатастрофы 8 января 2020 года стали десятки граждан Ирана и Канады, граждане Украины, Великобритании, Афганистана и Германии.