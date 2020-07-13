У СИЗО "Лефортово" вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова

В Москве на Госпитальном мосту около следственного изолятора "Лефортово" вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщает корреспондент "Дождя". Ранее такой же баннер журналисты вывесили на заборе рядом с СИЗО, где находится Сафронов. Однако его сразу же снял один из строителей.

Сегодня, как ожидается, Федеральная служба безопасности России предъявит бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову официальные обвинения по делу о государственной измене.

Как сообщил ТАСС адвокат Евгений Смирнов, следователь вызвал участников процесса в СИЗО "Лефортово" на 14 часов по московскому времени. Эта процедура может занять несколько часов.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Мосгорсуд проверит законность этого решения в четверг, 16 июля.

ФСБ подозревает Сафронова в том, что, будучи журналистом, он сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения. При этом в материалах дела не указываются объем переданной информации и количество передач. Отсутствуют данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию, хотя и говорится, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений, пишет "Коммерсантъ".

По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

Экспертизы из уголовного дела Сафронова, в которых утверждается, что сведения, которые он мог передавать за рубеж, составляют гостайну, подготовили в Министерстве обороны России. При этом с содержанием экспертизы защиту арестованного так и не ознакомили, и о каких именно секретных сведениях идёт в них речь – до сих пор неясно.