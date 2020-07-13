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В Приамурье рабочие устроили бунт из-за невыплаты зарплаты

Бунт рабочих на Амурском газоперерабатывающем заводе в городе Свободный

В городе Свободный в Амурской области рабочие одного из объектов Амурского газоперерабатывающего завода устроили бунт из-за невыплаты зарплат. На место событий был вызван ОМОН, который разогнал участников протеста и задержал некоторых из них.

13 июля в соцсетях появились видео, на которых десятки рабочих закидывают офис "Ренессанс Хэви Индастрис" - подрядчика строительства предприятия - камнями и ломают имущество.

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В комментариях под видео сообщается, что задержки с выплатой зарплат начались ещё несколько недель назад. Как отмечает Baza, рабочим не платили зарплату три месяца.

В пресс-службе завода подтвердили, что 13 июля на территории подрядной организации "произошёл инцидент, в результате которого офисным помещениям компании был причинен ущерб". "Участники задержаны правоохранительными органами, проводится расследование. Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации", - заявили в пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода.

Позже были опубликованы несколько записей задержания рабочих.

Подрядчик "Ренессанс Хэви Индастрис" участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода для "Газпрома" в городе Свободный.

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