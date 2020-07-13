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Лицом к событию

Путин не видит Хабаровска?

Протесты в Хабаровске 13 июля 2020 г.

Зачем после "обнуления" Кремль дал силовикам отмашку на репрессии: арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, "шпионское дело" Ивана Сафронова, запрос на 15-летний срок для Юрия Дмитриева, разгон в столице даже одиночных пикетов. Владимир Путин верит в реальность 80-процентой поддержки?

О чем сигнализирует массовый выход хабаровчан на улицу? Как подогревает протесты визит полпреда Юрия Трутнева. Каков вероятность отмены выборов губернаторов населением? Почему режим Путина упорно и методично разжигает недовольство? Какова реальная стратегия российской власти? - обсуждаем с политиком Дмитрием Гудковым. Участвует политолог Сергей Марков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 июля в 19:05

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