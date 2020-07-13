WP: Трамп допустил 20 тысяч неточностей в своих выступениях

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации в 2017 году сделал более 20 тысяч сообщений, не соответствующих действительности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на базу данных The Checker. Сервис проанализировал высказывания президента на митингах, в интервью журналистам и записи в твиттере.

По данным The Washington Post, недостоверные высказывания президента касались пандемии коронавируса, его собственного импичмента и смерти после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

В частности, журналисты обращают внимание на высказывание Трампа, о том, что настоял на использовании Национальной гвардии для подавления беспорядков в Сиэтле. Однако местные чиновники заявляют, что действовали самостоятельно.

Кроме того, как пишет The Washington Post, Трамп обвиняет в шпионаже своего предшественника Барака Обаму. Однако президент основывается на небольшом количестве фактов или вообще делает это без доказательств.

По подсчётам The Checker, чаще всего Трамп искажал информацию об американской экономике. А больше всего неточностей - более 60 - глава Белого дома допустил во время интервью с прессой 9 июля.

Администрация президента публикацию пока не прокомментировала. Ранее Трамп неоднократно обвинял The Washington Post в публикации фейковых новостей.