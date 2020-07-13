Министры стран ЕС осудили решение Эрдогана о соборе Св. Софии. ВИДЕО

Министры иностранных дел стран Евросоюза впервые после вспышки коронавируса встретились в Брюсселе. Наиболее острая из тем повестки дня это встречи встречи - отношения ЕС с Турцией.

Кипр и Греция выразили обеспокоенность в связи с началом разведывательного бурения на нефть возле кипрского побережья.



Верховный представитель ЕС по внешней политике и вице-председатель Еврокомиссии Жозеп Боррель объявил, что в августе представит список мер в отношении Турции, которые могут вступить в силу, Анкара нарушит суверенные права Греции, сообщает "Евроньюс".

Турция обращает внимание Брюсселя на то, что военно-морские операции Евросоюза в восточной части Средиземного моря мешают ей помогать ливийскому правительству национального согласия в Триполи, которое признано и пользуется поддержкой ООН. Евросоюз заявляет, что должен обеспечивать эмбарго на поставки вооружений в Ливию, чтобы предотвратить там расширение актов насилия.

В последние дни наибольшее впечатление на европейцев произвёл указ президента Эрдогана об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. "Евроньюс" пишет, что решение Эрдогана преобразовать памятник мирового культурного и исторического наследия в мечеть "вызвало по всему Евросоюзу единодушное осуждение и требование его отменить.