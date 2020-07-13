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Глава ВОЗ призвал к соблюдению основных мер защиты от вируса

Дети на острове Марахо в бразильском штате Пара, 13 июня 2020

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, будет становиться "хуже и хуже". Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что "слишком много стран пошли в неправильном направлении". Количество случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия либо не применялись, либо не соблюдались, сказал глава ВОЗ.

В настоящее время в Северной и Южной Америки наиболее тяжёлая обстановка. В США, где выявлено 3,3 миллиона инфицированных, в последнее время росла напряжённость в отношениях между медицинскими экспертами и президентом Трампом. Подтверждённых смертей от коронавируса в США - 135 тысяч. Таковы данные университета Джонса Хопкинса.

Гебрейесус заявил в понедельник на брифинге в Женеве, что противоречащие друг другу призывы лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.

Вирус остаётся всеобщим врагом номер один, но по действиям некоторых правительств и людей

этого не скажешь, заявил глава ВОЗ. Такие меры как дистанцирование, мытьё рук, ношение масок в определённых ситуациях - всё это требует серьёзного отношения. Гебрейесус предупредил, что "в обозримом будущем возвращения к нормальной жизни не будет".

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