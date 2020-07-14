Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита "ядерной пятерки"

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео обсудил идею проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В заявлении Госдепартамента говорится о том, что во время телефонного разговора Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили "проведение в ближайшем будущем саммита пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН в ознаменование 75-летия создания ООН".

Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к проведению саммита так называемой "ядерной пятерки" - России, Соединенных Штатов, Китая, Великобритании и Франции. По словам президента России, пятерка постоянных членов, стран-основателей ООН должна дать пример для сохранения мира. До сих пор эта идея не получала публичной поддержки в западных столицах.

В заявлении Госдепартамента ничего не говорится об отношении к этой инициативе других постоянных членов Совета Безопасности ООН. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на саммит "Большой Семерки", который должен был состояться в США, однако несколько членов "Семерки" выступили с критикой этой идеи.

Во время телефонного разговора Майка Помпео и Сергея Лаврова, как сообщает Госдепартамент, также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан. Майк Помео поднял вопрос о безопасности выборов в Соединенных Штатах.