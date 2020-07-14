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Экономика Великобритании в мае показала рост ниже прогнозов

Валовый внутренний продукт Великобритании вырос в мае на 1,8 процента после рекордного падения на 20 процентов в апреле из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Управление национальной статистики королевства. Однако британская экономика восстанавливалась медленнее, чем ожидалось, говорят эксперты Reuters и Би-би-си. Экономисты прогнозировали, что в мае экономика вырастет на пять процентов.

В мае по сравнению с февралём экономика Великобритании сократилась на 24,5 процента, отмечает статистическое ведомство.

Эксперты отмечают рост в сфере розничной торговли за счёт онлайн-продаж. Однако в результате ограничений из-за пандемии коронавируса рынок услуг находится в упадке, а в ряде областей продолжается снижение, пишет Би-би-си. Небольшой рост в мае указывает на частичное высвобождение отложенного спроса, нежели свидетельствует о восстановлении экономики, отмечают собеседники издания.

Майский рост экономики произошёл, в частности, за счёт сферы строительства, открытия ряда специализированных магазинов и садовых центров на фоне смягчения карантинных мер. Однако Банк Англии предупредил о потенциально сильном росте безработицы позднее в этом году.

Министерство финансов Великобритании планирует выделить 30 миллионов фунтов стерлингов на целевую поддержку населения, пострадавшего от кризиса.

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