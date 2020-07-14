Компания "Русал", один из основных акционеров "Норникеля", потребовала сменить его менеджмент после череды экологический аварий на предприятиях металлургического гиганта. Между "Русалом" и крупнейшим акционером "Норникеля" - "Интерросом" долгое время продолжается стретегии развития компании. Основатель "Русала" Олег Дерипаска судился в Лондоне с крупнейшим акционером "Норникеля" Владимиром Потаниным.

В заявлении "Русала" говорится:

Компания РУСАЛ серьезно обеспокоена событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске. Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ. Мы обратились к Совету директоров "Норникеля" с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

29 мая из хранилища под Норильском произошла утечка более 20 тысяч тонн топлива, которое попало в реки. разлилось 21 тыс. тонн дизтоплива, которые попали в близлежащие реки. Росприроднадзора предложил "Норникелю" выплатить 148 миллиардов рублей в качестве компансации нанесенного ущерба.

12 июля на Таймыре с предприятия "Норникеля" произошла утечка 44.5 тонн топлива.

В понедельник "Норникель" уволил руководство Талнахской обогатительной фабрики после того, как выяснилось, что предприятие сливало в тундру технологические воды.

"Норникель" был куплен в 1995 году ОНЭКСИМ-банком, принадлежавшим Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову.

В 2008 году, после ссоры с Потаниным, Прохоров продал свою долю владельцу "Русала" Олегу Дерипаске. Однако между Потаниным и Дерипаской вскоре разгорелся конфликт. Обе стороны предлагали другой выкупить ее пакеты акций.

В попытке примирения в число миноритарных акционеров "Норникеля" вошли крупный российский предприниматель и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, а также его партнер по металлургическому бизнесу, совладелец компании "Евраз" Александр Абрамов.

Однако примирения не получилось, и позже Дерипаска судился с Потаниным в Лондоне, обвиняя Абрамовича в сгорое с ним.

"Русал", которому требуются деньги на выплаты по кредитам, выступает за то, чтобы прибыль "Норникеля" шла акционерам в виде дивидендов, Потанин считает необходимым направлять ее на капиталовложения.