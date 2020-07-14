Азербайджанский генерал погиб в бою на границе с Арменией

Генерал-майор азербайджанской армии, полковник, два майора и ещё трое военнослужащих погибли утром во вторник в боестолкновениях на границе страны с Арменией, сообщает Азербайджанская служба Радио Свобода со ссылкой на заместителя министра обороны страны Карима Велиева. С армянской стороны два офицера, — передаёт Армянская служба РС.

Инцидент произошел в Товушском районе азербайджано-армянской границы. С 12 июля там проходят столкновения армий двух государств, обе стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта. Регион расположен вдали от непризнанной Нагорно-Карабахской республики, где пограничная ситуация между двумя странами обычно стоит особенно остро.

Всего с начала конфликта Азербайджан подтвердил гибель 11 военнослужащих. Армения — двоих. Стороны призвали к миру сопредседатели Минской группы ОБСЕ и США.