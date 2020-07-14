Трое российских военных ранены при подрыве фугаса в Сирии

В Сирии во вторник при подрыве фугаса в провинции Идлиб были ранены трое российских солдат, участвовавших в совместном патруле с турецкими военными. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Сообщается, что жизни военнослужащих ничего не угрожает, они были легко ранены. Солдат доставили на авиабазу Хмеймим. При подрыве также пострадал экипаж турецкого бронеавтомобиля. Патрулирование временно прекращено. Российские и турецкие военные, а также сирийские органами безопасности выясняют, кто из боевиков мог быть причастен к нападению.

Российские и турецкие военные патрулируют трассу М-4, которая соединяет порт Латакия с границей Ирака, с марта этого года. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. С начала патрулирования пострадал уже 20-ый совместный патруль.

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии – последней к западу от Евфрата территории, контролируемой сирийской вооружённой оппозицией, – сейчас по большей части соблюдается режим перемирия, о котором, после нескольких недель кровопролитных боёв, в которых участвовала и турецкая армия, договорились 6 марта в Москве Путин и Эрдоган. Россия в сирийском конфликте выступает союзником Асада, а Турция поддерживает его противников. Некоторые группировки оппозиции, в частности джихадисты из признанной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", заявили, что не признают договорённостей России и Турции.