Прокурор запросил от 4 до 7 лет для обвиняемых по делу "Нового величия"

На суде по делу "Нового величия" в Люблинском районном суде Москвы прокурор запросил для обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.

Как отмечает "ОВД-Инфо", прокурор счёл излишней квалификацию обвинения как "участие в деятельности экстремистского сообщества". Таким образом, семерых подсудимых, присутствующих в зале суда, обвиняют только в организации деятельности экстремистского сообщества.



Всего в деле "Нового величия" 10 обвиняемых. Четверо из них находятся под стражей, трое – под домашним арестом.



Один обвиняемый, Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, покинул Россию. В связи с нарушением условий домашнего ареста суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Другой подсудимый, Павел Ребровский, дело которого Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение, сейчас находится под подпиской о невыезде. Рустам Рустамов, заключивший досудебное соглашение, в марте 2019 года был приговорён к двум годам лишения свободы условно.



Следователи по делу пришли к выводу, что "Новое величие" – это экстремистское сообщество, участники которого готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых уверены, что уголовное дело – результат провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.