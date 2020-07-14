Дума рассмотрит проект о запрете браков с участием людей, сменивших пол

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. В проекте также предусмотрен запрет на усыновление детей такими парами. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам недавнего голосования о поправках в Конституцию, за правительством были закреплены полномочия по защите семьи и традиционных ценностей.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств. Уточняя позицию по поводу ЛГБТ, Путин отметил, что нужно дать человеку вырасти, чтобы он имел возможность самостоятельно определять свою судьбу.

Среди авторов нового законопроекта, представленного на рассмотрение депутатами Госдумы, глава Временной комиссии Совета Федерации по совершествованию Семейного кодекса Елена Мизулина и ещё пять сенаторов, среди которых Людмила Нарусова и Максим Кавджарадзе.