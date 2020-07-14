Главный акушер Минздрава в год родов Кабаевой купила недвижимость на 1 млрд

Главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и её дочь владеют элитной недвижимостью в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей. Приобретение недвижимости совпало с беременностью и родами олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и депутата Госдумы Алины Кабаевой, которая, по информации СМИ, рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян.

Издание The Insider, которое опубликовало информацию о недвижимости главного акушера Минздрава, отмечает, что ни у Адамян, ни у её дочери не было источников доходов, которые могут объяснить такое обогащение. Официальный доход Адамян за 2018 год составил 32 миллиона 750 тысяч рублей, что в 25 раз меньше стоимости приобретенной недвижимости на улице Большая Якиманка.

В разговоре с The Insider Адамян отказалась комментировать опубликованную журналистами информацию и отвечать на вопрос, связано ли её обогащение с родами Алины Кабаевой.

О предполагаемых родах Кабаевой в мае прошлого года сообщил "Московский комсомолец", но вскоре издание удалило материал со своего сайта.

О родах гимнастки также сообщал российский журналист-расследователь Сергей Канев. По его информации, 7 мая 2019 года Кабаева "родила двух мальчиков" в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где как раз работает Лейла Адамян. Канев также утверждал, что перед родами сотрудники федеральной службы охраны выгнали из родильного отделения половину медперсонала. Сами роды якобы принимал известный итальянский врач, а ассистировал ему директор Центра, академик Геннадий Сухих.

В том же 2019 году несколько западных СМИ опубликовали материалы, в которых предполагали, что отцом детей Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию никак не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов, Путин наградил главного акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

The Insider, ссылаясь на данные других СМИ, сообщает, что у Алины Кабаевой есть ещё один сын, рождённый в 2015 году, и что в том же году "друзья Путина Петр Колбин и Геннадий Тимченко переписали на бабушку Кабаевой несколько элитных квартир".