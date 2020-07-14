В Минске столкновения с полицией и задержания протестующих

В Минске вечером во вторник, 14 июля, прошел несанкционированный митинг в поддержку бывшего банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало - , им было отказано в регистрации кандидатами на выборах президента страны.

К 20-ти часам местного времени проспект Независимости в центре города перекрыла полиция - к этому моменту на проспекте уже находились несколько сот манифестантов. Как отмечает "Немецкая волна", у собравшихся не было ни флагов, ни плакатов с лозунгами - они шли по улице и аплодировали. Водители проезжавших машин сигналами выражали солидарность с демонстрантами. Кроме пеших участников протестной акции, на проспекте велосипедистов собралось много велосипедистов.

Правозащитники говорит о нескольких десятках задержанных. Среди них и журналисты иностранных СМИ.

Около 21 часа Telegram-канал "Беларусь головного мозга" сообщил о задержании журналистов "Радио Свобода", сообщает из центра Минска корреспондент "Немецкой волны". Собравшиеся начали скандировать "Позор!" и "Жыве Беларусь!".