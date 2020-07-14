COVID-19: ограничения возвращаются. ВИДЕО

Власти Великобритании и Франции ужесточили правила ношения масок в закрытых общественных помещениях, пытаясь предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Британское правительство объявило в вторник, что с 24 июля ношение масок в магазинах и торговых центрах вновь будет обязательным.



Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ношение масок в закрытых помещениях является действенным защитным средством, и, по его словам, научных подтверждений этому факту становится всё больше.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник в телеинтервью, что хотел бы ввести обязательное правило носить маски в закрытых общественных местах, начиная с 1 августа - в качестве "усиления" превентивных мер.



Французские власти недавно предупредили о небольшом приросте случаев заражения - в связи с некоторым летним "расслаблением" и, соответственно, пренебрежением правилами дистанцирования. Правительство напомнило французам, что жертвами эпидемии стали 30 тысяч жителей страны.



В Испании, например в Каталонии, местные власти обязали граждан носить маски в попытке перекрыть пути для распространения вируса. К такому решению подтолкнули участившиеся случаи заражения коронавирусом.



В Германии глава федерального управления по координации антиэпидемических мер, Хельге Браун, заявила агентству AP, что ношение масок, по всей вероятности, останется обязательным в обозримом будущем. По её словам, ношение масок - это самое малое и самое первоочередное, что должен сделать каждый для предотварщения инфицирования.

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