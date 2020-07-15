Трамп лишил Гонконг особого статуса в отношениях с США

Президент США Дональд Трамп своим указом лишил Гонконг специального статуса, обеспечивавшего свободную торговлю между США и Гонконгом и сотрудничество в других областях: финансовой, научно-технической, правоохранительной.

О подписании соответствующего указа Дональд Трамп сообщил во вторник во время пресс-конференции в Белом доме. "Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий, - заявил президент Трамп. - Отныне к Гонконгу будет отношение как к материковому Китаю". По словам президента, это ответ на "репрессивные" действия китайских властей по отношению к Гонконгу, так называемому специальному административному району, который до 1997 года был британской колонией.

Поводом для этой меры стало введение в действие в Гонконге нового закона о национальной безопасности, цель которого ограничение права на протесты и других личных свобод жителей территории, гарантированнымх им Пекином в рамках китайско-британского договора о передаче Гонконга Китаю.

Дональд Трамп также подписал закон о введении санкций против иностранных граждан и банков, причастных к нарушению прав и свобод жителей Гонконга.

Лишение Гонконга особого статуса в отношениях с Соединенными Штатами может поставить под вопрос роль Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых центров.