Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 750 тысячам

Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России с начала эпидемии по состоянию на утро 15 июля приблизилось к 750 тысячам и составляет 746 359. Об этом отчитался оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За сутки зарегистрированы 6422 новых случая инфицирования вирусом. Выздоровели 10 424 человек. Умерли — 156.

С начала эпидемии выздоровели 523 249 человек. Согласно оперативным данным, умерли за всё время 11 770 человек. Эта статистика не соответствует сведениям Росстата и регионов, и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о смертности в три раза выше, чем считает оперативный штаб.

В мире число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа превысило 13 миллионов 300 тысяч. Россия по числу заболевших находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии, по числу умерших — на 11. Однако если принять за основу расчёты демографов, Россия может занимать по числу умерших 5-6 место, выше, чем Иран, Испания и Франция.