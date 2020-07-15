Первые испытания в США вакцины от COVID-19 обнадежили ученых

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Его результаты опубликованы в издании New England Journal of Medicine, сообщает "Голос Америки".

В крови первых 45 добровольцев, которым ввели прототип вакцины ещё в марте, появились так называемые нейтрализующие антитела – молекулы, играющие ключевую роль в блокировании инфекции, причем их уровень был сравним с уровнем, обнаруженным у людей, переболевших COVID-19.

Вакцина вводится в два этапа с интервалом в один месяц.

Серьезных побочных эффектов обнаружено не было. Но более половины участников испытаний сообщили об усталости, головной боли, ознобе, повышении температуры и болезненности мышц. Для трёх участников испытаний, получивших самую большую дозу, эти реакции были более тяжелыми, и такая доза применяться не будет. Некоторые из этих реакций сходны с симптомами коронавирусной инфекции, но носят временный характер, длятся около суток и возникают сразу после вакцинации, отмечают исследователи.

Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19".

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет масштабное исследование вакцины. В испытании третьего этапа примут участие 30 тысяч добровольцев. Учёные надеются, что заключительный этап испытаний даст ответы о безопасности и эффективности вакцины к началу следующего года.

На прошлой неделе директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил об успешном завершении испытаний российской вакцины от коронавируса. Однако эксперты уточняют, что речь идет только об испытаниях вакцины на безопасность, да и те были проведены на небольшой группе военных и с нарушением привычных протоколов. При этом у некоторых участников испытаний наблюдались побочные эффекты.

Речь идет о вакцине, которую разработали специалисты Национального исследовательского центра имени Гамалеи. Первая фаза её испытаний включала в себя введение вакцины двум группам из числа военнослужащих-контрактников и гражданских лиц, по 38 человек в каждой. Одна группа получала её в виде порошка, другой делали уколы.



Сегодня Сеченовский университет в Москве выписал первую группу испытателей российской вакцины от коронавируса. Об этом РБК сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук. По её словам, все участники испытаний чувствуют себя хорошо.