"Навальный совершает ошибки". Спор оппозиционера с журналистами

Оживленная дискуссия развернулась в соцсетях вокруг позиции Алексея Навального по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. В своем еженедельном стриме 9 июня оппозиционер отметил, что работа на Роскосмос, с его точки зрения, выводит Сафронова из ряда преследуемых журналистов. «Я считаю бесчестным и лицемерным, когда говорят, что "арестован очередной журналист". Иван Сафронов — советник Рогозина и пиарщик "Роскосмоса"», - сказал Навальный.

После этого выступления Навальный подвергся критике со стороны журналистского сообщества и сетевых комментаторов.

Андрей Козенко

Нет, простите, но нет. Ваню уволили из Ъ, потому что они прогнулись, Ваня ушел из «Ведомостей», когда там начался бардак. Ваня лучший в своем деле журналист, и он не виноват, что в стране кончились места работы

Елизавета Нестерова

Сафронова судят за журналистскую деятельность в чистом виде. То, что он работает на Рогозина сейчас, никто не отрицает, но зачем делать вид, что не за заметки на него гонят, не понимаю

Многие восприняли слова Навального как призыв не поддерживать Сафронова.

Михаил Пожарский

Есть такой старый анекдот: о человеке, который построил 100 мостов и всего один раз трахнул козу. Как его запомнили, как великого строителя? Нет, конечно. Вот сегодня аналогичная история про журналиста Сафронова - он десять лет работал в "Коммерсанте", где копал опасную тему ВПК. Оружейный барон - младший брат нефтяной трубы. Бабки там огромные, но среда куда более закрытая. Ушел из "Коммерсанта" из-за своей статьи про Матвиенко и громкого цензурного скандала. Около года работал в "Ведомостях" - и тоже ушел при окончательном наведении цензуры. А затем... пошел работать советником Рогозина в распилочный "Роскосмос". Проработать там успел буквально два месяца.

Теперь сидит в СИЗО "Лефортово" под следствием ФСБ. Грядет обвинении в работе на чешскую разведку, закрытый процесс. Судя по обрывочным данным, пасли его еще со времен "Коммерсанта". И здесь произошло удивительное: в кое-то веки одна коза не пересилила сотню мостов, а два месяца работы у Рогозина 10 лет честной журналистики. Началась кампания в поддержку Сафронова - Сафронова-журналиста, а не чиновника. Пока в дело не вступил Алексей Навальный, выступив в жанре срыва покровов: дескать, судить всех надо честно, но вообще-то Сафронов ваш чиновник, пиарщик жулика и на черном "Мерседесе" ездил.

Навальному припомнили и то, что Сафронов был на одном из митингов в его защиту.

Ирина Воробьева

Продолжают удивлять люди, которых продолжает удивлять Алексей Навальный. Ну вот он сидит в своём эфире, на экране фотография Вани и плашка «шпион Иван Сафронов». Можно было бы в принципе ничего больше не говорить. А говорит Навальный такое: мы требуем честного расследования, но защищают Сафронова те, кто пил с ним в Маяке, а защищать его не надо. Потому что он пошёл работать в Роскосмос, а значит, любит только деньги. И никакой он не журналист.

Нечему тут удивляться, у Алексея и многих его соратников работает принцип «кто не с нами и не клеймит власть, тот враг». А у власти принцип «кто не с нами и не клеймит Навального, тот враг». Есть некоторое сходство, как мне кажется.

Когда Навального сажали по Кировлесу, его поддерживали, несмотря на то, что тогда он тоже был близок к власти. Региональной, но власти.

И можно расстраиваться из-за его слов, но мне кажется, что все правильно. Не может и не должен быть Навальный на нашей стороне, как и мы на его.

Владимир Дергачев

Что касается позиции Навального, есть ощущение, будто с независимыми медиа он борется больше, чем с Путиным. В последние годы это ощущение нарастало и в эти дни наконец дошло даже до самых лояльных ему журналистов.

То, как Навальный выступил по Сафронову, синхронизируясь с агитпропом и госбезопасностью, «бочка дегтя с ложкой меда» - страшный стыд, лучше бы ничего не говорил.

Когда арестовывали Навального, люди выходили на митинги не в защиту советника и бизнес-партнера путинского губернатора-назначенца, члена совета директоров госкомпании «Аэрофлот», а за лидера оппозиции по политически мотивированному уголовному делу.

Лучше бы Навальный остановился в своем крестовом походе против медиа и конкретно тех журналистов, что раскрутили его до уровня федерального политика (и теперь, видимо, глубоко сожалеют об этом).

Что касается обиды Навального на «Медузу», не собиравшую митинги в рамках дела Голунова - а эта обида явно одна из главных причин нынешнего крестового похода против медиа - у СМИ другие функции, они не должны быть организаторами митингов, информационным придатком к «добрым» или «недобрым» «машинам правды».

Независимый журналист - он на то и журналист, что не следует линии ни одной из партий - будь то официозный или оппозиционный агитпроп, критически подходя к любой информации. Это тяжелая, неблагодарная с постоянной критикой со всех сторон, рисками уголовных дел и давлением, - работа. Но важная для общества.

Не хотелось бы, чтобы «лидер оппозиции» еще больше раскручивал ненависть к журналистам в обществе.

Оппозиционера обвинили в том, что он "топит" конкурентов и насаждает культуру нетерпимости по отношению к тем, кто не является его непосредственным союзником.

Юлия Архипова

Так стратегия у человека - мочить всех конкурентов, и СМИ он воспринимает как конкурентов достаточно давно, поскольку ФБК - это еще и медиа, причем давно. Но иногда приходится делать вид, что ФБК никакое не медиа, и шельмовать журналистов за то, что посмели не распространить новое суперпупер расследование. Плюс параллельно то Каца пнет, то Галямину, то еще кого, кто вдруг окажется заметным на поле оппозиционных несистемных политиков. И жутко мерзко, потому что в условном 2013 все вышеперечисленные поддерживали лексейнатолича изо всех сил. Ну и получили то, что получили. Мерзко.

Павел Пряников

Зачем Навальный раз за разом бьёт даже по прежде лояльным ему людям, оппозиционного настроенным? На самом деле его поведение рационально. Он окончательно добивает арьергард, неподконтрольный ему. «Кто не с нами, тот против нас». Заодно происходит стигматизация недовольных. Впредь, любой, кто вздумает критиковать Навального, будет получать в соцсетях травлю, а прежние друзья предпочтут промолчать, чтобы самим не попасть под этот огнемёт. Вокруг любого критика вождя, даже за самые невинные фразы, образуется выжженное социальное пятно. <...>

Навальный становится единственным крупным сетевым узлом в протесте, практически с монополией на информацию, трафик, движуху и деньги. Сейчас им добиваются остатки «несогласных» и «неприсягнувших», в том числе в журналистском цехе. Очень всё похоже на то, как в своё время готовили трамплин для Ельцина в конце 1980-х.

Анастасия Миронова

Российским журналистам давно надо было Навального осадить. Я это сделала в 2013 году. А вы? Несколько лет назад в Сибири был пример, когда журналист местного медиа пришел без аккредитации на выступление штаба - его с матами вытолкали на мороз. Постоянно, вот буквально по каждому поводу Навальный называл купленными вообще всех журналистов, которые с ним спорили, его опровергали. Меня - два раз. В первый раз - в его предвыборную кампанию в 2013 году, когда я его на "Эхе" и на "Дожде" спросила, почему он не использует в кампании компромат на Собянина, который сам в том числе ранее публиковал. Второй - когда написала в 2016 году, что съездила в Москву и мне понравились лавочки и снесенные ларьки.

Навальный многократно показывал, что вообще не понимает значение свободы прессы и просто прессы. И прямо об этом говорил. Что ему не нужны журналисты - у него есть Ютьюб.

Но главное, что никто в те годы так и не осмелился из нормальных журналистов и правозащитников описать, какое будущее ждет дорогих россиян при политике, который откажется общаться с любой прессой и все ограничит своим каналом. Но это все вообще неважно.

Важно, что Навальный - уже в прошлом. Он очень ретро. Навального нет в политике будущего. Кто есть? Историю почитайте. Завтра дорасскажу.

Кстати, все это не отменяет того факта, что Сафронов уже не журналист

Тему противостояния Навального с журналистским цехом с удовольствием подхватили и пропагандисты.

Многие комментаторы пытались напомнить, что суть дела вовсе не в противостоянии Навального с "либеральным обкомом".

Сергей Пархоменко

Иван Голунов написал много правильного, но Ивана Сафронова арестовал все же не Алексей Навальный. И не Навальный обвинил его в шпионаже. И не Навальный намеревается посадить его на двадцать лет. И наконец, не Навальный задумал всю эту операцию с террористическими целями: чтобы усилить террор, вселив страх в каждого журналиста.

Хорошо бы, чтобы спорящие не теряли этого из виду. Ну, то есть чтобы продолжали видеть все это хотя бы краем глаза.

Алиса Зюс

Милые, милые. Опять вместо того, чтобы топить за Сафронова, народ кинулся к Навальному об'яснять как именно он не прав.

За секреты должны отвечать те, кто их охраняет.

Свободу Ивану Сафронову.

Олег Пшеничный

Вместо нормального крепкого протеста очередной фестиваль моральных градусников и белых пальтов.

Остап Кармоди

Журналистская солидарность в России наиболее ярко проявляется в защите Сафронова не от государства, а от Навального.

Странно, что Путин, пишущий нынче статьи, ещё не примкнул к своим новым коллегам.

Столкнувшись с такой реакцией, Навальный счел нужным прояснить свою позицию отдельным постом:

Фрагмент моего вчерашнего эфира, посвященный делу Ивана Сафронова, вызвал определенный резонанс в среде журналистов. Наблюдая за дискуссией, я убеждаюсь, что большая часть её участников эфир не смотрела. Поэтому вот именно этот 15-минутный отрывок, и я ещё раз хочу максимально четко прояснить свою позицию:

1. То, что мы знаем о деле Сафронова, показывает, что преследуют его за журналистские материалы, сделанные два года назад.

2. Никаких более-менее убедительных доказательств вины Сафронова обществу не предъявлены.

3. Попытки засекретить и скрыть процесс указывают на то, что таких доказательств нет.

4. Если есть чешские шпионы и "корыстные побуждения", то следствие должно предъявить хотя бы следы денег от этих чешских шпионов. Эта часть уж точно не может быть гостайной.

5. Все "шпионские" дела последних лет не выглядят убедительными. Процесс Сафронова должен быть открытым, в противном случае его нельзя будет определить иначе как "сфабрикованный".

6. Перед своим арестом Иван Сафронов работал советником (и очевидно де-факто пиарщиком) Дмитрия Рогозина - постоянного фигуранта расследований ФБК.

7. Рогозин является политическим деятелем не только коррумпированным, но и прикладывающим максимальные усилия к тому, чтобы наша страна погружалась во мрак и деградацию.

8. Факт того, что в 2020 году Сафронов пошел работать (стал госслужащим со служебным мерседесом) на очевидного злодея, вызывает у меня удивление, отвращение и презрение.

9. Моё отношение к последнему месту работы Сафронова никак не влияет на моё отношение к сути процесса над ним, но я не считаю необходимым его скрывать. Мало того, я последовательно выступаю за безусловное и самое жесткое осуждение для всех людей, которые идут обслуживать политическую и репрессивную часть установившейся в России мерзкой власти. Рогозин, без сомнения, её политическая часть. Иван принял эти правила игры и последние месяцы "не замечал" многого происходящего в стране, включая несправедливые процессы в отношении своих бывших коллег.

10. Я понимаю дружеское отношение многих журналистов к Сафронову. Понимаю вопросы цеховой солидарности, однако из песни слов не выкинешь. Человек - это сумма его поступков.

11. Как человек, политик и юрист я считаю незаконным содержание Сафронова под стражей в условиях, когда доказательства его вины не предъявлены ни ему самому, ни его защите, ни общественности. И мне для этого не нужно испытывать симпатию или антипатию к Сафронову.

Но на этом конфликт не исчерпался. Журналист Иван Голунов обвинил Навального в том, что тот критикует Сафронова, хотя и сам пользовался его статьями при написании своих постов:

Алексей, а можно уточнить откуда вы узнали о застройке завода имени Хруничева "элитным жильем и какой-то гигантской ракетой"? Конечно, из заметки "Коммерсанта", подписанной Иваном Сафроновым.

Никто не обязан запоминать чьим именем подписана заметка в газете. Конечно, вы прекрасно знакомы с работой Ивана Сафронова как журналиста. Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым. <...>

И многочисленные расследования Любы Соболь про космодром "Восточный" (кстати, вы забыли оплатить домен, где висели эти расследования, и теперь киберсквоттера предлагают там потребкредиты).

И все эти тексты вышли в газете "Коммерсант" и "Ведомости", которые, по вашим словам, задавлены цензурой.

Приведя ряд ссылок на статьи Сафронова, Голунов резюмирует:

Многие считают, что новости растут на деревьях, а журналисты просто передаточное звено, тупая и ленивая обслуга, которых скоро заменят более смышленые блогеры. Но откуда же все-таки берутся новости и расследования? От тех самых дебильных журналистов, которых надо постоянно пинать и стыдить, за то, что они что-то не написали. Вы ведете себя как вице-губернатор по внутренней политике какой-нибудь Курганской области, который воспринимает журналистов как обслугу. Я прекрасно помню вашу реакцию, когда я с Родионом Чепелем, изучали наследие команды советников губернатора Кировской области Никиты Белых. Мы, конечно же, обслуга. Обслуга наших читателей, а не конкретных интересантов.

Вы просто удалите все свои посты, основанные на информации из текстов Ивана Сафронова. И заодно на моих текстах. Так будет честнее, и совсем нелицемерно.

Очень хочется верить, что в конституции прекрасной России будущего не будет закреплена главенствующей идеология "Падающего толкни".

Навальный отверг обвинения и назвал Голунова "мелким врунишкой из Медузы":

Ивану Голунову я подробно отвечу, хотя к моему огромному сожалению, ответ этот только ещё дальше уведёт всех от темы защиты Ивана Сафронова. Понимаю и Голунова, и некоторых его коллег, сконцентрировавшихся на фейсбук-критике меня. Это комфортно и безопасно. Глупо же идти на пикет в защиту Сафронова или организовывать митинг/шествие/любую кампанию (см сегодняшний Хабаровск). Там могут ведь и в автозак потащить. Лучше здесь. Так хорошо, так безопасно. Можно писать и держать в руке баночку с газировкой.

Ответить же я вынужден буду по простой причине. Я ни в коем случае не могу позволить, чтобы мелкий врунишка из "Медузы" (Извини, Иван, я тебя теперь иначе не могу называть) распространял чушь о том, что наше расследование о хищении на "восточном" "основаны на статьях Ивана Сафронова". Извините, но это охренеть можно. Многомесячная кропотливая работа основана на чем-чем? Каких-каких статьях?

Неудивительно, что эту наглую ложь так радостно репостят Симоньян и Соловьёв.

Бедный Иван Сафронов. С такими друзьями никаких врагов не надо.

Подробный ответ вместо Навального в итоге написала Любовь Соболь:

Почитала фейсбук и телеграм-каналы российских журналистов и диву далась: власть причмокивая вытирала и продолжает вытирать о них ноги (все эти песковские «несколько десятков публикаций не нужно называть общественным резонансом»), но российские журналисты воюют против Навального. Что? Да(

Как правильно здесь кто-то написал "Сафронов вам всем спасибо скажет, что защитили его от Навального".

Я писала, говорила и еще раз повторю: никого нельзя бросать в СИЗО без объяснения, в чем конкретно человека обвиняют. Ни дворника, ни пиарщика, ни журналиста, ни губернатора. Это очень опасная история. И поэтому очень правильно и нужно сейчас продолжать требовать публичного разбирательства по делу Сафронова.

Что касается журналистской деятельности Сафронова, то я не собиралась давать ей оценку. Однако, меня очень огорчил и расстроил пост Ивана Голунова, где он пишет о том, что мои расследования о хищениях на космодроме Восточный основаны на публикациях Сафронова, связаны с ними или написаны «в их контексте». Иван говорит неправду.

Я не один месяц провела на сайте госзакупок, расследуя нарушения при строительстве космодрома. Ни с какими публикациями Сафронова это не связано и не могло быть связано. Сафронов критиковал Спецстрой тогда и там, когда Рогозин критиковал Спецстрой. <...>

К требованию публичного разбирательства дела Сафронова, конечно же, присоединяюсь.

Многие комментаторы считают претензии Навального к Сафронову вполне справедливыми.

Наталья Рожкова

А по-моему, это линия поведения, не ошибки даже. Благодаря силовикам все понимают, что журналисту или оппозиционному активисту опасно идти на госслужбу, "менять систему изнутри", вот это всё. Сразу дело заведут. Так Навальный ещё и показывает, что даже самые лучшие и честные при этом ни хрена не получат общественной поддержки. Это маргинализириует оппозиционный активизм всех форм и нормальную журналистику ещё больше. Все, что связано с любой критикой власти, становится комнатой, откуда нет выхода.

Алексей Табалов

Никаким крестовым походом против журналистов Навальный не пошёл. А назвал вещи своими именами, если человек продал профессию и принципы, то журналистом его странно называть. Хотя для многих журналистов нет ничего зазорного в том, чтобы продавать себя направо и налево и при этом требовать к себе какого-то уважения, все-таки как никак журналистика - вторая древнейшая профессия. Но для некоторых - и первая.

Соратники Навального тем временем присоединились к критике журналистов и напомнили, что в свое время оппозиционер отбыл 10 суток административного ареста за участие в акции в поддержку Ивана Голунова.

Владимир Милов

Российская "журналистика" - эталон продажности, ссыкливости, самоцензуры и раболепия. Им бы засунуться и подумать, что они сделали не так для страны в последние 20 лет, а не корчить из себя "моральных авторитетов" и не давать оценок оппозиции, которая за них, дураков, ежедневно борется.

Это не ко всем журналистам относится, но чем больше вы молчите и присоединяетесь по факту к этой странной "цеховой солидарности" ссыкунов и подцензурников - тем больше это относится к вам. Break the silence. Speak up.

Тем временем журналисты активно опровергают эти слова, выступая в поддержку Сафронова - 13 июля в Москве у СИЗО "Лефортово" прошли пикеты, в ходе которых задержали 15 человек, причем некоторых - просто за то, что на них были надеты майки с надписью "ШпионоВания: #СвободуСафронову".