В Екатеринбурге троих полицейских осудили за изнасилование

Суд в Екатеринбурге приговорил трёх полицейских реальным срокам лишения свободы по обвинению в изнасиловании гражданки Казахстана в служебном автомобиле. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы Вадим Мустафин получил 6,5 лет колонии, а его коллеги Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов по 6 лет. Суд установил, что инцидент произошёл в августе 2019 года. Полицейские задержали 22-летнюю девушку и поместили её в служебный автомобиль, где изнасиловали. Потерпевшая утверждает, что сотрудники ППС угрожали отвезти её в отдел и там "пустить по кругу".

После проверки из правоохранительных органов были уволены трое начальников, осуждённых полицейских, ещё 14 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.