A(Z)IZA извинилась перед жителями Чечни после беседы с Ксенией Собчак

Ведущая популярного инстаграм-блога, реп-исполнительница и ювелирный дизайнер Айза Анохина (известная под сценическим псевдономом A(Z)IZA) извинилась перед "представителями Чеченской республики" после интервью телеведущей Ксении Собчак.

При этом запись с извинениями на своей странице Айза спустя несколько часов после публикации удалила, но видео осталось доступно в других аккаунтах, пишет сайт Кавказ.Реалии.

"Хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за слова и за деятельность, которую я веду, они никакого отношения не имеют к моим интервью. Впредь я больше никогда не буду высказываться на эту тему. Также я хочу сказать, что мой отец очень много лет не работает в спецслужбах и не является причиной событий, произошедших много лет назад", - заявила Анохина. Она отметила, что ее родственники с ней давно не общаются и претензии по поводу ее высказываний следует предъявлять только ей. Однако, что послужило причиной видеообращения, осталось не ясным.

В интервью Ксении Собчак исполнительница рассказала о своем отце, Хамзате Вагапове. По ее словам, работая в спецслужбах, он под прикрытием был внедрен в окружение президента сепаратистской Ичкерии Джохара Дудаева: "Они его и накрыли вроде как бы. Он был под прикрытием и типа работал на Дудаева". Анохина также поделилась историей о том, как ее мать едва не сорвала операцию, показав при Дудаеве, что умеет хорошо стрелять. Дудаев был убит 21 апреля 1996 российскими военными.