Очередная вспышка. Армения и Азербайджан опять стреляют

Армения и Азербайджан четвертый день ведут боевые действия в приграничных районах. По последним данным, убиты не менее 11 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армянская сторона сообщает о четырех погибших, среди них двое офицеров – майор и капитан. Может ли начаться крупная война на Южном Кавказе?

Речь на сей раз не идет об очередном обострении карабахского конфликта: бои начались 12 июля в доброй сотне километров от Нагорного Карабаха. Это граница между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана, недалеко от границы с третьей страной – Грузией.

Обе стороны обвиняют в начале стрельбы друг друга. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на Товузском участке государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Военное ведомство Армении, в свою очередь, заявило, что военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем при поддержке артиллерии попытались захватить опорный пункт.

Армянские военные заявляют, что сбили около десятка азербайджанских беспилотных летательных аппаратов. Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает об уничтожении огневых точек и пункта полевого управления противника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись обвинениями. "Эта грязная и коварная политика толкает Армению к пропасти. Вся ответственность падает на руководство Армении. Азербайджан и дальше будет защищать свою территориальную целостность, свои границы", – заявил азербайджанский президент на заседании Совета безопасности страны. "Мы решительно осуждаем провокационные действия азербайджанских вооруженных сил… Военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за непредсказуемые последствия подрыва стабильности в регионе", – ответил премьер Армении:

Что именно стало причиной обострения, понять крайне сложно. Вот что сообщили корреспонденту "Эха Кавказа" азербайджанский и армянский журналисты, знакомые с ситуацией на месте.

Шаин Рзаев (Азербайджан): "Была информация, что якобы азербайджанский УАЗ пересек государственную границу. Это довольно неубедительная версия, потому что любой служивший в армии человек знает, что для перехода государственной границы не используют машины типа УАЗ – тем более, там все заминировано, все находится под контролем. Скорее всего, там линия границы не демаркирована до сих пор, и некоторые посты еще остаются на нейтральной территории. Возможно, этот УАЗ совершал обычный обход вдоль рокады, и вдруг оказалось, что там находятся военные противоположной стороны. И после этого все взорвалось, к сожалению".

Мы будем продолжать гадать, кому это выгодно из-за внутриполитических каких-то моментов

Юрий Манвелян (Армения): "Армянская сторона утверждает, что этот изначальный инцидент произошел из-за того, что азербайджанские военнослужащие нарушили какую-то условную или неусловную линию. Там, на самом деле, есть места, в которых непонятно, где эта самая линия находится. Еще говорят, что это какое-то недоразумение, но абсурд в том, что, если это недоразумение, ни одна из сторон не берет на себя ответственность или желание заявить о том, что "мы в одностороннем порядке прекращаем огонь, и тот, кто будет продолжать стрелять, и будет виноват". А так, мы будем продолжать гадать, кому это выгодно из-за внутриполитических каких-то моментов".

Политолог Аркадий Дубнов в интервью Настоящему Времени называет нынешний конфликт "странным", поскольку "он ничем реально не спровоцирован. Во-первых, он не в логике состояния дел на этом участке границы между Арменией и Азербайджаном. Во-вторых, он не имеет никакого отношения к конфликту Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Все обстоятельства, связанные с возникновением этого конфликта, заставляют предположить, что его природа вполне носит человеческий фактор. А не военно-политический, стратегический либо геополитический".

Обострение ситуации на границе вызвало бурную реакцию в Баку. Там тысячи людей в ночь на среду вышли на улицы, скандируя лозунги в поддержку армии и требуя от президента объявить мобилизацию. Полиция не препятствовала участникам шествия, хотя в Баку приняты жесткие ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и массовые мероприятия запрещены. Однако позднее у здания парламента произошли столкновения, некоторые демонстранты забрасывали полицию камнями.

Утром демонстранты вновь собрались у здания парламента, часть из них прорвалась внутрь. Полицейские вскоре вытеснили их на улицу.

В Ереване столь бурных событий не происходило, однако группа активистов оппозиционной партии "Дашнакцутюн" собралась у посольства Украины и облила вход в здание борщом, выразив протест против заявления украинского МИДа. Его многие в Армении сочли проазербайджанским, поскольку в нем говорилось о "политическом урегулировании ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ".

Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. Госдепартамент США заявил, что Армения и Азербайджан должны "немедленно прекратить применение силы" и вернуться к переговорам. В том же духе выдержано и заявление Европейского союза, считающего, что Баку и Еревану следует "прекратить вооруженную конфронтацию и воздержаться от риторики, которая провоцирует напряженность". Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими армянским и азербайджанским коллегами. Лавров "призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Эти призывы, кажется, находят определенный отклик в Баку и Ереване. За последние сутки стороны сделали некоторые жесты, демонстрирующие, что они не хотят ни полномасштабной войны, ни вовлечения в конфликт третьих стран. Так, Армения заявила, что не собирается обращаться в связи с происходящим в ОДКБ – военно-политический блок шести постсоветских стран, в том числе России, членом которого является Армения (но не является Азербайджан). "Масштабы конфликта не того уровня, чтобы была необходимость обращения в ОДКБ. Наши вооруженные силы полностью решают свои задачи", – заявил Арцрун Ованнисян, глава специального информационного центра, созданного властями Армении для освещения конфликта.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило сегодня, что "ситуация на Товузском направлении фронта относительно спокойная" и призвало "всех представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять необоснованную провокационную информацию и ссылаться только на официальную информацию Министерства обороны".