Активиста в Петербурге арестовали за пикет четырехмесячной давности

Суд в Санкт-Петербурге 15 июля арестовал на пять суток активиста Павла Иванкина за участие в одиночном пикете в марте 2020 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Суд признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Иванкин проводил одиночный пикет около торгового центра "Галерея" в Петербурге против внесения поправок к Конституции России.

Как уточнила "Апология протеста", в протоколе о задержании сказано, что Иванкин держал в руках плакат с надписью "Менять нужно не Конституцию, а Президента, который врёт нам уже 20 лет". Этот текст якобы содержит провокационный и экстремистский характер, призывающий к незаконным действиям.