Активиста в Петербурге арестовали за пикет четырехмесячной давности

Суд в Санкт-Петербурге 15 июля арестовал на пять суток активиста Павла Иванкина за участие в одиночном пикете в марте 2020 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Суд признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Иванкин проводил одиночный пикет около торгового центра "Галерея" в Петербурге против внесения поправок к Конституции России.
Как уточнила "Апология протеста", в протоколе о задержании сказано, что Иванкин держал в руках плакат с надписью "Менять нужно не Конституцию, а Президента, который врёт нам уже 20 лет". Этот текст якобы содержит провокационный и экстремистский характер, призывающий к незаконным действиям.
- Голосование по поправкам к Конституции, которое шло целую неделю, завершилось 1 июля. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали почти 78 процентов участвовавших в голосовании россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- После одобрения в Основном законе страны устанавливается приоритет российской Конституции над международным правом и происходит "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределяются полномочия между ветвями власти – президент получает ещё больше полномочий, чем сейчас.
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