Польские спецслужбы проверят звонок пранкера Вована президенту Дуде

Польские спецслужбы проверяют, как российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) дозвонился до президента страны Анджея Дуды от имени генерального секретаря ООН. Об этом сообщает польская радиостанция RFM FM со ссылкой на Канцелярию президента.

11-минутный разговор на английском языке был выложен в ютьюб-канале Кузнецова накануне. Пранкер поздравил Дуду с избранием, признавшись, что за день до этого уже поздравил другого кандидата. Он спросил его об отношении к президентам России Владимиру Путину и Михаилу Зеленскому, уточнил про снос советских памятников в Польше и про отношение Дуды к ЛГБТ.

Кроме того, пранкер предложил Польше вернуться в Львов, который был польским городом до 1939 года. В начале беседы он рассказал, что бывший премьер-министр Дональд Туск подарил ему когда-то бутылку зубровки — горькой польской настойки.

В Канцелярии президента подтвердили подлинность разговора и сообщили, что проведут анализ процедур, из-за возможной ошибки в которых постороннему человеку удалось дозвониться до президента. Дуда в своём твиттере написал, что заподозрил, что с разговором что-то не так, когда его собеседник слишком чисто сказал слово “зубровка”.

Кузнецов и Столяров несколько лет выкладывают в интернет разговоры с мировыми и российскими политиками, в том числе — с президентами Франции, Белоруссии, Украины, Турции и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. В 2016 году газета The Guardian объясняла успех их розыгрышей возможными связями с российскими спецслужбами, они это отрицают.