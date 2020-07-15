Apple выиграла в Евросоюзе суд о налогах на 13 миллиардов евро

Американская компания Apple выиграла в высшем суде Евросоюза в Люксембурге дело о взыскании с неё штрафа в 13 миллиардов евро.

В среду суд отменил решение Европейской комиссии о необходимости перевода Apple этой суммы в качестве доплаты в бюджет Ирландии.

В августе 2016 года главный исполнительный орган ЕС признал, что Дублин незаконно предоставил двум дочкам Apple – Apple Sales International и Apple Operations Europe – финансовые льготы, позволив им тем самым резко сократить выплаты по налогу на прибыль, заработанную в Европе, странах Африки, Ближнего Востока, а также в Индии. В результате IT-корпорация, по мнению Еврокомиссии, получила значительно преимущество перед другими компаниями, пишет агентство РБК.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук назвал те выводы "абсолютной политической чепухой". Решение оспорили как сама корпорация, так и правительство Ирландии. Европейский суд в результате постановил, что Еврокомиссии не удалось доказать наличие преимуществ – в соответствии с правовыми стандартами.

Маргрете Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции в Европкомиссии, заявила, что в Брюсселе тщательно изучат судебное решение, прежде чем объявить о дальнейших шагах. Меры могут включать подачу апелляции. "Комиссия остаётся привержена принципу, что все компании должны платить свою справедливую долю налогов", - подчеркнула Вестагер.

Apple и Дублин, в свою очередь, решение Европейского суда приветствовали. "Это дело не о том, сколько именно налогов мы платим, а о том, должны ли мы были их платить. Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим налогоплательщиком в мире, поскольку знаем, какую важную роль налоги играют в обществе", - подчеркивается в заявлении Apple, которое приводит "Би-би-си".