В Воронеже у Свидетелей Иеговы прошло свыше ста обысков 

В Воронеже у предполагаемых членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" прошло свыше ста десяти обысков, тринадцать человек задержаны и отправлены в изолятор временного содержания до суда по мере пресечения, сообщают "Вести Воронеж".
В МВД сообщили, что при обысках у задержанных была изъята "запрещённая литература, в том числе нетрадиционные Библии, а также письма, которые верующие разбрасывали по почтовым ящикам". Против них возбуждены уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.
Во вторник в организации "Свидетели Иеговы" заявили, что после её запрета на территории России в 2017-м году правоохранительные органы провели у верующих уже свыше тысячи обысков. В качестве вещественных доказательств по уголовным делам у последователей вероучения изымают "Библии, печатные публикации, а также личные вещи, не имеющие никакого отношения к религии - деньги, банковские карты, электронные устройства, и даже журналы по шитью".
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отметил, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что.
- Несмотря на это решение Верховного суда не пересмотрено, сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.
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