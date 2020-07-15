В Воронеже у Свидетелей Иеговы прошло свыше ста обысков 

В Воронеже у предполагаемых членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" прошло свыше ста десяти обысков, тринадцать человек задержаны и отправлены в изолятор временного содержания до суда по мере пресечения, сообщают "Вести Воронеж".

В МВД сообщили, что при обысках у задержанных была изъята "запрещённая литература, в том числе нетрадиционные Библии, а также письма, которые верующие разбрасывали по почтовым ящикам". Против них возбуждены уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Во вторник в организации "Свидетели Иеговы" заявили, что после её запрета на территории России в 2017-м году правоохранительные органы провели у верующих уже свыше тысячи обысков. В качестве вещественных доказательств по уголовным делам у последователей вероучения изымают "Библии, печатные публикации, а также личные вещи, не имеющие никакого отношения к религии - деньги, банковские карты, электронные устройства, и даже журналы по шитью".