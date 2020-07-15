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Атлас мира. Безграничная Россия? Нужно ли насторожиться ее соседям
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Акция "Нет вечному Путину" в Москве
1 часа(-ов) назад
Антон Сергиенко
В центре Москвы на Тверской улице сотрудники Росгвардии задержали десятки участников акции "Нет вечному Путину". Она была организована устроителями кампании против поправок к Конституции России
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Акция "Нет вечному Путину" в Москве
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