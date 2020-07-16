Хакеры взломали твиттер-аккаунты Гейтса, Маска, Обамы

Хакеры взломали несколько десятков твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, политиков Джо Байдена и Майкла Блумберга, основателя Amazon Джефа Безоса. Атаке также подверглись официальные аккаунты компаний Apple и Uber и криптовалютных бирж и изданий.

В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно, пишет The Verge. Как сообщает редактор издания Том Уоррен, мошенникам удалось получить более 104 тысяч долларов.

Как хакеры получили доступ к аккаунтам , неизвестно.

В Twitter заявили, что знают о проблеме и работают над её устранением.

Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал взлом аккаунтов словами "тяжелый день".