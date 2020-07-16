НКО просят Роспотребнадзор открыть доступ в детдома для волонтеров

Благотворительные и некоммерческие организации обратились к главному санитарному врачу Анне Поповой с требованием разработать порядок посещения сиротских учреждений в России волонтерами, психологами, репетиторами, родственниками и кандидатами в приемные родители.

,Это необходимо из-за постановления Роспотребнадзора от 30 июня о продлении режима изоляции для детских домов, домов ребенка, интернатов в связи с эпидемией коронавируса до 2021 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, из-за карантинных ограничений с марта дети, живущие вне семей и дома, оказались изолированы от внешнего мира.

Руководитель благотворительной организации "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская отмечает, что "новый документ Роспотребнадзора снова запирает двери учреждений". Волонтеры помогали детям социализироваться, контактировать с внешним миром, они также контролируют, что на самом деле происходит в детдомах.

Многие НКО имеют соглашения о сотрудничестве с детскими домами и интернатами, но во многих регионах постановлением воспользовались именно для того, чтобы не допускать представителей НКО в них. По словам собеседников газеты, из-за запрета с апреля практически приостановлена работа по привлечению приемных родителей. Обязательная встреча будущего приемного родителя и ребёнка прописана в законе, отмечает издание.

Ряд учреждений, ссылаясь на противоэпидемические меры, запрещает навещать детей родственникам, а это является прямым нарушением прав ребенка, пишет "Коммерсантъ".