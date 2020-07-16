Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило законопроект, позволяющий гражданам России бесплатно получать участок земли в российской Арктике. Полярный гектар можно будет использовать для строительства дома и создания приусадебного хозяйства. Землю можно будет получать и людям, репатриирующимся в Россию. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Землю можно будет получать в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии. Большая часть территории, предложенной для жизни, находится в зоне вечной мерзлоты.

В арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек. 90 процентов из них живут в крупных городах, в то время как регион пригоден для индивидуального жилищного строительства, считают в министерстве. С 2016 года аналогичная программа действует на Дальнем востоке.