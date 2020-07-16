Европейский суд отменил программу по защите данных между ЕС и США

Европейский суд в Люксембурге отменил приоритетность действия так называемого "Щита конфиденциальности". Это программа защиты персональных данных из Евросоюза в США, внедрённая Еврокомиссией.
Суд признал, что "Щит конфиденциальности" не обеспечивал европейские стандарты защиты данных при отправке Соединённым Штатам. Согласно договорённостям, от США требовалось соблюдать законодательство ЕС о защите частной жизни. Однако американская сторона не давала европейцам права обращаться с иском против властей США.
Решение суда стало ответом на иск австрийского юриста Макса Шремса к европейскому подразделению компании Facebook. Австриец опасался, что американские агентства безопасности будут всё больше перехватывать информацию, поступающую извне.
Еврокомиссия заявила о проведении собственного расследования работы "Щита конфиденциальности", после чего система будет обновлена.
"Щита конфиденциальности" введён в действие в 2016 году. Через два года единые правила по защите данных начали действовать по всех странах Евросоюза. Положений программы придерживались более пяти тысяч американских компаний.
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