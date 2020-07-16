Помпео представил доклад о неотчуждаемых правах человека

Россия, Китай, Венесуэла, Иран и другие авторитарные режимы являются основными нарушителями прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в Филадельфии, во время представления доклада Комиссии по неотчуждаемым правам человека.

Помпео отметил, что неотчуждаемые права должны играть ключевую роль не только в американском обществе, но и во внешней политике. По словам госсекретаря, США зачастую служат маяком надежды для людей, сражающихся за свои права. В качестве примера глава Госдепартамента привёл продемократические протесты в Гонконге, когда участники акций несли в руках американские флаги.

Вместе с тем Помпео раскритиковал действия участников беспорядков в США за осквернение памятников во время акций Black Lives Matter.

Госсекретарь также подверг критике Организацию объединённых наций. Совет ООН по правам человека, по словам Помпео, действует по указке диктаторов и закрывает глаза на вопиющие нарушения прав человека.

Помпео подчеркнул, что США, помимо помощи другим странам, готовы задействовать в отношении нарушителей прав человека санкции.

США объявили о создании Комиссии по неотчуждаемым правам человека год назад. По словам Помпео, организация должна помочь Вашингтону пересмотреть роль прав человека в американской внешней политике.