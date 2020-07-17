В Екатеринбурге прошли два Царских крестных хода

В Свердловской области около 10 тысяч паломников совершили крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года.

Верующие прошли по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

В этом году из-за эпидемии коронавируса число участников крестного хода было в разы меньше, чем обычно. Так, в прошлом году в нём участвовали 60 тысяч человек. Не было и руководителей региона и знаменитостей.

В региональном управлении Роспотребнадзора ранее предупредили, что считают массовое мероприятие нецелесообразным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Накануне в области был зафиксирован всплеск новых случаев заражений.

Епархия обещала раздать верующим маски, а во время службы в храме измерять температуру бесконтактными термометрами.

Перед началом шествия митрополит Екатеринбургский Кирилл напомнил паломникам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Однако, если в начале шествия ещё можно было увидеть некоторых людей в масках, то о социальной дистанции не было и речи.

В этом году впервые в истории состоялся не один, а два царских крестных хода. Альтернативное мероприятие провёл в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана за отрицание пандемии схиигумен Сергий (Романов). Во время шествия около 500 паломников прошли вокруг монастыря с иконами Царственных страстотерпцев в руках. Как сообщает "Комсомольская правда в Екатеринбурге", сам схимонах не присутствовал на службе в храме и не вёл её, а после общения с верующими удалился в свою келью.