В Екатеринбурге прошли два Царских крестных хода

В Свердловской области около 10 тысяч паломников совершили крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года.
Верующие прошли по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
В этом году из-за эпидемии коронавируса число участников крестного хода было в разы меньше, чем обычно. Так, в прошлом году в нём участвовали 60 тысяч человек. Не было и руководителей региона и знаменитостей.
В региональном управлении Роспотребнадзора ранее предупредили, что считают массовое мероприятие нецелесообразным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Накануне в области был зафиксирован всплеск новых случаев заражений.
Епархия обещала раздать верующим маски, а во время службы в храме измерять температуру бесконтактными термометрами.
Перед началом шествия митрополит Екатеринбургский Кирилл напомнил паломникам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Однако, если в начале шествия ещё можно было увидеть некоторых людей в масках, то о социальной дистанции не было и речи.
В этом году впервые в истории состоялся не один, а два царских крестных хода. Альтернативное мероприятие провёл в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана за отрицание пандемии схиигумен Сергий (Романов). Во время шествия около 500 паломников прошли вокруг монастыря с иконами Царственных страстотерпцев в руках. Как сообщает "Комсомольская правда в Екатеринбурге", сам схимонах не присутствовал на службе в храме и не вёл её, а после общения с верующими удалился в свою келью.
- В июне Сергий взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Он также выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть", и призвал "не ходить на пункты голосования". На прошлой неделе он потребовал от президента России Владимира Путина передать ему полномочия, пообещав в три дня навести порядок в стране.
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