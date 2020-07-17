Официальные данные: в России более 12 тысяч смертей от COVID-19

Число людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в России, по данным оперативного штаба, превысило 12 тысяч.

За последние сутки зафиксировано 186 смертей, из них в Москве - 13, в Санкт-Петербурге - 30.

Статистика оперштаба не соответствует сведениям Росстата, которые публикуются впоследствии, и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о летальности примерно в три раза большей, чем считает оперативный штаб.

Новых инфицированных коронавирусом за сутки выявлено 6406. Этот показатель практически стабилен на протяжении последних нескольких недель. На второе место после Москвы по числу новых случаев вышла Свердловская область.

Выздоровевшими за сутки признаны более 7 тысяч человек.

За всё время эпидемии в России выявили более 750 тысяч инфицированных.

Всего в мире число выявленных инфицированных приближается к 14 миллионам человек, умерших - к 600 тысячам. Больше всего жертв - в США, Бразилии и Великобритании.