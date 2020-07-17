Вертикаль арбитражных судов возглавит однокурсница Путина

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру судьи Ирины Подносовой на должность и главы коллегии Верховного суда по экономическим спорам. Это высшая инстанция в вертикали российских арбитражных судов.

Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского университета. В том же году тот же факультет окончил президент России Владимир Путин.

С 2018 года Подносова возглавляла Второй апелляционный суд. Ранее она руководила Ленинградским областным судом. В арбитражных судах она не работала. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в судебной системе Подносова считается весьма влиятельным человеком, "поскольку все понимают, кто за ней стоит".

"Открытые медиа" пишут, что коллегия судей рекомендовала её к назначению, не задав ей ни единого вопроса. О предстоящем назначении Подносовой стало известно только в четверг - после того, как нынешний глава экономической коллегии Олег Свириденко подал в отставку.

Утвердить Подносову на должности председателя экономической коллегии и одновременно зампредседателя Верховного суда должен Совет Федерации по представлению президента.