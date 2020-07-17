В Москве по делу о торговле детьми арестованы 8 врачей

Басманный суд Москвы арестовал до 14 сентября троих обвиняемых по делу о торговле младенцами от суррогатных матерей, еще одному избран домашний арест. Накануне были арестованы ещё четверо.

Арестованные – врачи-акушеры, переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в торговле людьми организованной группой и покушении на торговлю, повлекшем по неосторожности смерть.

Арестованные медики Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова и Валентина Чернышова не признают вину и считают, что следствие криминализирует обычную практику репродуктивных технологий, сообщил "РИА Новости" адвокат Игорь Трунов.

По версии следствия, в 2014–2020 годах в Москве обвиняемые по делу предоставляли платные услуги суррогатных матерей и "нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий". В чем заключались нарушения, не уточняется.

Уголовное дело о торговле детьми было возбуждено после того, как в январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе Московской области нашли четырех младенцев, один из которых был мертвым. Следствие заявило, что всех четверых детей родили суррогатные матери для иностранцев; те оформляли документы для вывоза младенцев за рубеж.

Как пишет Baza, дети, которых нашли в квартире, предназначались для высокопоставленных чиновников со всего мира. За рождение каждого из них иностранцы платили по 3 миллиона рублей.

Адвокат Игорь Трунов заявил "Интерфаксу", что медики просто выполняли свои обязанности, а "документы по каждому случаю рождения ребенка оформлены государственными органами надлежащим образом".

В России разрешено суррогатное материнство, в том числе для иностранных граждан, в том числе на коммерческой основе.

Задержанные врачи имеют хорошую репутацию в области репродуктивной медицины, пишет "Медуза". У Панаиоти почти 30-летний опыт приема родов. Ашитков – эмбриолог, а Иванова – репродуктолог. Оба входят в российскую, европейскую и американскую ассоциации репродуктивной медицины, были научными сотрудниками Техасского университета. Коллега Ашиткова, ведущий сотрудник кафедры эмбриологии МГУ имени Ломоносова Роман Шафеи, назвал дело о торговле детьми "охотой на ведьм".