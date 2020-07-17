"Бочка на краю земли": соцсети о военной службе Руслана Шаведдинова

15 июля военный суд в Архангельске рассматривал законность перевода на Новую Землю сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова - в конце прошлого года его спешно забрали в армию.

"Медиазона" публикует выступление Руслана в суде:

Семь месяцев назад меня похитили из собственной квартиры и отправили в политическую ссылку. В принципе, никто не скрывает из тех, кто находится вокруг меня, что это политическая ссылка с целью запугать меня, запугать всех молодых людей, которые в России интересуются политикой, которые оппозиционны к нынешней власти.

Меня отправили в ссылку в Арктику. Более того, меня отправили в самую глубь Арктики, чтобы я не мог поддерживать связь и общение со своими коллегами по Фонду борьбы с коррупцией. Чтобы я не мог поддерживать общение со своими родственниками, близкими и дорогими мне людьми. Фактически, я реально отбываю политическую ссылку. Люди, которые поддерживают и интересуются моей историей со всей страны, присылают письма и книги, в которых реально какие-то диссидентские истории, как высылали за много-много верст оппозиционеров в предыдущие времена, и сейчас реально времена вернулись. Какое-то уголовное дело нынешняя власть на меня составить пока не смогла — пока что, повторюсь, — мы не сомневаемся в их успехе. Поэтому решили меня вот так изолировать на год.

Ну ладно, отправили в Арктику, я как бы парень большой, я выдержу все эти физические и психологические испытания, но меня изощренным образом закинули на какой-то пост, который находится практически в 300 километрах от ближайшей местной цивилизации, где хотя бы есть телефонная связь. То есть меня лишили даже элементарного: в 2020 году, в XXI веке я лишен возможности разговаривать по телефону раз в неделю один час, как это положено всем военнослужащим.

Я лишен доступа даже к таким базовым вещам, как вода: я хожу за несколько километров каждые пару дней, набираю и тащу 49-литровую канистру с водой, и еще два бойца тащат такие же канистры для того, чтобы у нас была вода. Я лишен электричества: у нас стоит бывший тракторный генератор, который мы заправляем каждые пару часов солярой для того, чтобы у нас хотя бы был свет. Я реально до сих пор — июль месяц — просыпаюсь порой в бочке, в которой живу, от того, что капает вода сверху, потому что крыша дырявая, или потому что холод покрыл инеем все стены. Я реально не понимаю, для чего настолько издеваться над человеком в 2020 году — ну раз решили меня отправить в ссылку, зачем издеваться настолько?

Но результат предсказуем - перевод законен, пусть служит дальше.

Елена Витюк:

Страшная обличительная речь Руслана Шаведдинова, "дизелиста и электрика второй категории", проходящего на Новой земле так называемую военную службу, на суде. Еще один штрих к портрету гнилой и безвоздушной современной российской реальности.

Слава Рабинович:

#ДляТюрьмы #ДляГааги

Террор путинской ОПГ

Любовь Соболь:

Моего коллегу Руслана Шаведдинова похитили, чтобы запугать его и всех нас, ограничить политическую деятельность. Руслан живет в ужасных условиях, буквально в бочке на краю Земли, но не сдается! Герой.

Евгений Альбац:

Это стоит прочесть ,это о том, как власть сводит счеты с сотрудниками ФБК. Может, кому поможет не вестись на кремлевские отвлекающие вбросы на тему #metoo

Алексей Малаховский:

Прошлым летом мы гоняли с Русланом мяч на солнечной Пресне. Кажется, что все это было месяц назад. Теперь он отбывает политическую ссылку на Новой земле, живя в промёрзшей бочке без нормально доступа к воде и электричеству.

Парень даже не может связаться с родными. Условия хуже чем в тюрьме просто за то, что он работал в Фонде борьбы с коррупцией.

Поразительно, как наши власти открыто издеваются над ещё одним государственным институтом, используя его в своих корыстных целях. Приравняли армию к колонии.

Юлия Брис:

Защитники отечества, охраняющие рубежи родины от белых медведей, живут в бочках из под кваса, за питьевой водой ходят 2 км к речке и не имеют возможности писать близким, а письма получают вскрытыми. Нет, это не тюрьма, это Армия родная.

Юлия Нехаенко:

Чувак живет в бочке. И охраняет ее. И медведя. Или, может, это медведь его охраняет

Кирилл Шулика:

Если говорить прямо, то Шаведдинова государство взяло в рабство.

Султан Сулейманов:

Россия даже не пытается скрывать, что армия — это место для изоляции и наказания неугодных.

Венера Шарафутдинова:

В царской России,Ульянова Владимира выслали в село Шушенское и по его воспоминаниям он провел прекрасное время, среди прекрасной природы. В наше время в 21 веке политическая ссылка выглядит так...Тебе выпиливают дверь,заталкивают в машину, затем , самолетом неизвестно куда и в конце концов на Новую Землю в зону радиации,где у тебя нет связи, нет воды, нет света,еда с вертолета крупа,мука, консервы, где у тебя с марта 2020 года нет зубной щетки,мыла, шампуня, никаких средств гигиены. В 21 веке Руслану Шаведдинову приходится жить в металлической бочке, воду носить за несколько км., а зимой растапливать снег, где командир предупреждае,что вокруг бродят голодные белые медведи.Руслана выслали в политическую ссылку, только за то,что не могут на него завести никакого уголовного дела,но принадлежность к ФБК, в коррумпированном государстве и есть преступление, в России запрещена борьба с коррупцией. Все это время он не знал, что с мамой, с близкими и дорогими ему людьми. Делаю вывод, Путинский режим самый жестокий во все времена. Руслан держись!!!

Ирина Мазуркевич:

Гниды! Беспредельщики!

Держитесь, ребята, когда-нибудь это кончится.

Провластные блогеры отрабатывают тему как умеют.

Мюсли Лаврова:

Обратите внимание как Шаведдинов набрал вес за полгода в армии. Армия делает из мальчика мужчину. Потом еще спасибо скажет.

Выпускайте Кракена:

Как видно, Шаведдинов вовсе не брезгует кормёжкой в ненавистной российской армии. Такие щи наесть – это надо постараться.

Мышь в овощном:

У юного перспективного политика Руслана Шаведдинова был уникальный шанс, всего за несколько месяцев получить впечатляющую строчку в биографии.

- Да, я служил, защищал Родину, работал там, где волки срать боятся. А ты?

Очень хороший аргумент в публичном споре, особенно для представителя оппозиции, и особенно-особенно на фоне серьезного дефицита таких людей в ее рядах.

Но Руслан и его старшие товарищи так далеко считать не умеют.

И вместо того, чтобы выставить парня кремнем – они сейчас лепят ему другой образ.

Часть шаведдиновскую ведь явно не ради его самого организовали?

И остальные в ней как-то служат, без жалоб в СМИ и судов?

Безусловно, описанные условия – не санаторий, и там очевидным образом непросто.

Но у нас страна такая, в ней очень хватает таких мест, так уж вышло.

Мы вовсе не хотим сказать, что оппозиционер может и должен служить только и исключительно за Полярным Кругом.

Или что мы сами мечтали бы сейчас там оказаться.

Речь исключительно о возможности, которую можно было использовать, а можно – пустить по воде.

Максим Кононенко:

Вот еще уморительное чтение: солдат Шаведдинов рассказывает о своем травмирующем опыте (ну или как там у них это теперь называется).

"Семь месяцев назад меня похитили из собственной квартиры и отправили в политическую ссылку".

Это косящего от армии чувака отправили в армию. в современную вегетарианскую армию. на год.

"Меня отправили в ссылку в Арктику. Более того, меня отправили в самую глубь Арктики, чтобы я не мог поддерживать связь и общение со своими коллегами по Фонду борьбы с коррупцией".

Его отправили на Новую Землю. Никто из нас с вами там никогда не побывает, потому что это практически невозможно. Но лично мне бы очень хотелось - это же дико интересно.

"меня лишили даже элементарного: в 2020 году, в XXI веке я лишен возможности разговаривать по телефону раз в неделю один час, как это положено всем военнослужащим".

вот какие, оказывается, базовые потребности.

"Я лишен доступа даже к таким базовым вещам, как вода: я хожу за несколько километров каждые пару дней, набираю и тащу 49-литровую канистру с водой, и еще два бойца тащат такие же канистры для того, чтобы у нас была вода. Я лишен электричества: у нас стоит бывший тракторный генератор, который мы заправляем каждые пару часов солярой для того, чтобы у нас хотя бы был свет".

я школьником так жил в геологической партии по собственному желанию. только генератора у нас не было. и воду мы набирали в ручье. где и умывались ледяной водой.

Юлия Витязева:

Служба в армии способна сделать из любого недоросля нормального мужчину. Но, увы,бывают и исключения. В том случае, если подлежащий перевоспитанию Митрофанушка входит в ближний круг Навального.

Наверняка вы в курсе страшной истории о том, как один из пажей Алексея Анатольевича был отправлен на Новую Землю исполнять свой гражданский долг.

Уже более полугода доносятся стоны о том, как несчастный юноша, из-за козней Путина, вынужден терпеть все тяготы армейской службы, отбиваясь от белых медведей и перебиваясь консервами и талой водой.

Однако, вчера эта история достигла своего апофигея. Дело в том, что Шаведдинов обратился в суд. Дескать, хорошего мальчика не только незаконно упекли в конец географии, но и, отлучив от смартфона, лишили возможности шатать режим в свободное от исполнения воинского долга время.

Поддержать товарища отправился весь костяк ФБК во главе с наплевавшим на повестку в СК Навальным. После их воссоединения с побратимом твиттер наполнимся слезливыми заметками про «нашего мальчика», которому судьба предначертала большое будущее в пределах МКАДа, но который вынужден, наравне с плебсом, терпеть лишения и вечную мерзлоту.

Впрочем, главное пробитие всех мыслимых днищ и прокладывание портала в адЪ началось непосредственно на суде. Где Шаведдинов ничтоже сумняшеся сравнил Россию с нацистской Германией, армию - с концлагерем, а себя - с жертвой Холокоста.

И не ему, погани мерзкой, паразитирующей за счёт идиотов и за мзду малую пресмыкающейся перед Навальным, осквернять своим языком грязным память мучеников. Не ему, беспринципному и продажному отродью, ставить себя в ряд с жертвами нацизма. Не ему, твари подхрюкивающей, осквернять трагедию еврейского народа, примеряя на себя полосатую пижаму и желтую звезду.

Но западной прессе и адептам секты «прекрасной России будущего» такие аналогии зашли на «ура!». И сам Шаведдинов здесь вторичен. Просто потому, что его тоже используют. Как иллюстрацию к методичке про «ужасную Россию настоящего», в которой «униженные и угнетенные» оппозиционеры, отправляясь служить в армию, страдают так, что узникам Аушвица, Собибора и Дахау даже и не снилось...

Станислав Яковлев:

Да, тут в отличии от дела Сафронова никаких туманностей и непоняток.

Разглашение гостайны.

В чистом виде.

Численность и тип контингента на военном объекте, сведения о наличии связи, его дислокации, вплоть до способов подвоза провизии и маршрута самого вертолета итд итп.

Нет, не посадят.

Но звучит всё это не очень убедительно.

Павел Стулов:

Навальный рассказал что Руслан Шаведдинов

в армии ходит за водой 2 км.

Это 21 век. Путин за 20 лет все внушил гордость за Россию.

Чем гордиться?

Татьяна Долматова:

Переводом Шаведдинова в часть без связи занимался лично зам.командира 45 армией, генерал-майор Игорь Чуркин.

Какие же они всё-таки убогие, эти путинские "чего-изволите-вояки". Радостно превратили армию в зону.

Отдельно поражает их мелочность, трусость и отсутствие даже малой толики благородства. Эти убожества не пустили на суд Киру. Не мужики, а какие-то слизни бесполые.

Алексей Боганцев:

Российские генералы остались, мне кажется, на уровне унтер-офицерской вдовы.

И никаким помпезным Храмом это убожество не прикроешь.