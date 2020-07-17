США обеспокоены репрессиями против журналистов и активистов в Белоруссии

Соединённые Штаты выразили обеспокоенность в связи с массовыми задержаниями журналистов и участников акций протеста в Белоруссии.

"Мы продолжаем призывать правительство Беларуси принять меры для улучшения ситуации с правами человека и демократии, и выполнять обязательства перед ОБСЕ", – заявил представитель Госдепартамента. В заявлении также упоминается о недопуске на выборы президента двух оппозиционных кандидатов.

Новая волна протестов в Белоруссии началась после того, как власти на этой неделе отказали в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Бабарико ранее был арестован, ему предъявили обвинения в экономических преступлениях. 14–15 июля на улицы Минска и других городов в знак протеста вышли тысячи людей, сотни были задержаны.

Среди задержанных были 17 журналистов, в том числе пятеро корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода. Журналист Антон Трофимович был избит полицией.

"То, что наши коллеги были атакованы полицией в то время, когда вели прямую трансляцию, не оставляет сомнений в том, что власти стремятся воспрепятствовать тому, чтобы мы освещали события, и сделать так, чтобы аудитория лишилась доступа к заслуживающим доверия новостям", – заявила исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.



В заявлении от 16 июля Комитет по защите журналистов призвал власти прекратить "преследование, задержание и обвинение" работников СМИ.



"Белорусские власти должны прекратить задерживать и подвергать судебному преследованию журналистов, если они хотят, чтобы предстоящие выборы в стране имели хоть малейшую легитимность", – заявила 16 июля Гульноза Саид, координатор программы по защите прав СМИ в Европе и Центральной Азии.

С осуждением действий белорусских властей выступила и организация "Репортёры без границ".