США обеспокоены репрессиями против журналистов и активистов в Белоруссии

Соединённые Штаты выразили обеспокоенность в связи с массовыми задержаниями журналистов и участников акций протеста в Белоруссии.
"Мы продолжаем призывать правительство Беларуси принять меры для улучшения ситуации с правами человека и демократии, и выполнять обязательства перед ОБСЕ", – заявил представитель Госдепартамента. В заявлении также упоминается о недопуске на выборы президента двух оппозиционных кандидатов.
Новая волна протестов в Белоруссии началась после того, как власти на этой неделе отказали в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Бабарико ранее был арестован, ему предъявили обвинения в экономических преступлениях. 14–15 июля на улицы Минска и других городов в знак протеста вышли тысячи людей, сотни были задержаны.
Среди задержанных были 17 журналистов, в том числе пятеро корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода. Журналист Антон Трофимович был избит полицией.
"То, что наши коллеги были атакованы полицией в то время, когда вели прямую трансляцию, не оставляет сомнений в том, что власти стремятся воспрепятствовать тому, чтобы мы освещали события, и сделать так, чтобы аудитория лишилась доступа к заслуживающим доверия новостям", – заявила исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
В заявлении от 16 июля Комитет по защите журналистов призвал власти прекратить "преследование, задержание и обвинение" работников СМИ.
"Белорусские власти должны прекратить задерживать и подвергать судебному преследованию журналистов, если они хотят, чтобы предстоящие выборы в стране имели хоть малейшую легитимность", – заявила 16 июля Гульноза Саид, координатор программы по защите прав СМИ в Европе и Центральной Азии.
С осуждением действий белорусских властей выступила и организация "Репортёры без границ".
- Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
- 14 июля белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах пять человек, включая действующего президента. Два главных оппозиционных кандидата – Валерий Цепкало и Виктор Бабарико – регистрации не получили. Зарегистрирована, однако, Светлана Тихановская, жена популярного видеоблогера, который сам находится за решёткой.
- Предвыборные штабы оппонентов Александра Лукашенко объединят усилия на предстоящих выборах главы государства. Оппозиционеры призвали граждан принять участие в голосовании 9 августа. В случае победы Тихановской на выборах оппозиция, в частности, планирует освободить всех политзаключённых и провести повторные выборы.
- Глава Белоруссии заявлял в связи с нынешней президентской кампанией, что властям удалось предотвратить "майдан", а также обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в частности Россию.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны с начала протестов около 700 человек.
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