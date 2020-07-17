В компании "Мострансавто", контролирующей автобусные пассажирские перевозки в Подмосковье, сокращают более полутора тысяч работников. Глава профсоюза, препятствовавшая этому, смещена со своего поста. В самой компании заявляют, что всем увольняемым предлагают альтернативные должности и полностью выплачивают выходное пособие.



Крупнейший автобусный перевозчик



"Мострансавто" – компания, контролирующая более 60 процентов автомобильных перевозок в Подмосковье. По данным за 2019 год, она была крупнейшей в России компанией в своем роде: ежедневно её автобусы перевозили полтора миллиона пассажиров, там работало 18 тысяч человек, на более 1200 маршрутов было задействовано свыше 4 с половиной тысяч автобусов.



Ранее "Мострансавто" работало как государственное унитарное предприятие (ГУП), акционировать его власти Московской области собирались ещё с 2012 года, но в акционерное общество (АО) компания превратилось лишь летом 2019 года.



Пока 100 процентов акций "Мострансавто" находится у правительства области, но компанию начали серьезно перестраивать. В том числе это вылилось в массовые сокращения.

Увольняли бухгалтеров, экономистов, инженерно-технических работников

В начале июня Людмила Емельяненко, на тот момент председатель Московского областного комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, дала интервью профсоюзной газете "Солидарность", в котором рассказала, что за год число сотрудников "Мострансавто" уменьшилось на полторы тысячи человек. Увольняли бухгалтеров, экономистов, инженерно-технических работников. Емельяненко рассказала, что по поводу этих сокращений её профсоюз обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, правительству региона и в трудовую инспекцию.



Также на своей странице в фейсбуке Емельяненко в несколько постов опубликовала доклад для конференции подмосковного профсоюза работников автомобильного транспорта. В том числе она заявила о том, что в 2019 году компания "Мострансавто" запланировала сокращение расходов на выплаты зарплат на 700 миллионов рублей при увеличении бюджетного финансирования на 2,8 миллиарда. Сокращали зарплаты, по её сведениям, любой ценой: например, в филиале компании в городе Ступино уборщицам, и так получающим около прожиточного минимума, сократили зарплаты на тысячу рублей.

По данным Емельяненко, квалифицированные водители автобусов из Подмосковья стараются трудоустроиться в Москве: там больше платят и больше порядка в сфере пассажирских перевозок. В "Мострансавто" массово трудоустраиваются приезжие из российских регионов и ближнего зарубежья.



Радио Свобода поговорило с бывшими и нынешними работниками "Мострансавто". То, что сокращения идут, подтверждают все.

В качестве альтернативной должности мне предложили обучиться на водителя автобуса

– Меня не сокращали, рассчитался сам – не устраивала низкая зарплата. Начиная с 2017 года по всей области начали сокращать кондукторов. Сейчас в "Мострансавто" нет ни одного кондуктора – это распоряжение губернатора. В конце прошлого года в "Мострансавто" ликвидировали контрольно-ревизорскую службу: под Новый год около 200 человек остались без работы. Знаю, что сейчас активно сокращают слесарей и ремонтников. Всё это на фоне преобразования из ГУП в АО, – рассказывает Илья.



– Я работала в контрольно-ревизионной службе. Службу практически расформировали: думаю, это был самый простой способ избавиться от коррупции. У меня нет претензий к компании: я сама пошла под сокращение вопреки статусу единственного кормильца с ребенком на иждивении и члена семьи участника боевых действий. В качестве альтернативной должности мне предложили обучиться на водителя автобуса, что смешно. Зато все положенные по сокращению выплаты я получила, – говорит Елена.



– Когда "Мострансавто" из ГУПа превратилось в АО, кому-то пришла идея укрупнения – было образовано семь направлений по районам области. Это привело к массовому сокращению административных, технических служб, IT-отделов. Я работаю инженером в IT-отделе. Изначально "Мострансавто" хотело оставить вообще по одному инженеру на город, но это нереально: та же система оплаты проезда – она сложная, требует серьезного обслуживания. Потом одумались, но всё равно остается гораздо меньше рабочих мест, чем было. Сейчас у нас приостановили сокращения на время пандемии: это путинское распоряжение, они его все-таки придерживаются. При этом тех, кто хочет уйти сам, с радостью готовы рассчитать по соглашению сторон со всеми выплатами, – отмечает Игорь.



Не увольнять водителей



Через неделю после публикации заметки о "Мострансавто" в "Солидарности" у подмосковного профсоюза транспортников прошла конференция, на которой Людмилу Емельяненко отстранили от руководства профсоюзом. Зато в его президиум ввели первого заместителя гендиректора "Мострансавто".

Меня обвинили в том, что я не наладила социальное партнерство с работодателем, но ещё год назад со мной перестали встречаться

– Они по-другому не умеют: стараются повысить эффективность за счет сокращений. Нагрузка ложится на оставшихся работников, а зарплата у них не только не повышается, а ещё и падает. [На конференции профсоюза] меня обвинили в том, что я не наладила социальное партнерство с работодателем, но ещё год назад со мной перестали встречаться. Работникам показывали, что со мной не хочет общаться ни генеральный директор ["Мострансавто"], ни министр транспорта [Московской области], – рассказывает Емельяненко Радио Свобода.



У нового председателя профсоюза подмосковных автодорожников Анны Шестаковой другой взгляд на ситуацию.



– Конечно, сокращениям никто не рад, но главное – чтобы не было нарушений: соблюдалось трудовое, налоговое законодательство. Нынешние сокращения начались в октябре, а приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса – иначе сокращения должны были закончиться в апреле. В марте председатели первичных профсоюзных организаций "Мострансавто" написали обращение к гендиректору с просьбой их приостановить, и нас услышали. Я не знаю, откуда цифра в полторы тысячи сокращенных. Я работаю в "Мострансавто" с 2004 года: регулярно проходили реорганизации, сокращения. Два года назад сократили, например, бухгалтеров, потом кондукторов. Я председатель профсоюза меньше месяца. Ранее я была председателем первичной профсоюзной организации в Люберцах: у нас кому-то вручали уведомления, кто-то договаривался по соглашению сторон или переходил на вакантные должности. Никого не выгоняли одним днём, для всех желающих была возможность обучиться на основную профессию "Мострансавто" – водитель автобуса, – рассказала Шестакова Радио Свобода.

Сокращения проводятся "в рамках оптимизации производственных процессов"

В июне тогда ещё главу подмосковного профсоюза Емельяненко поддерживал головной профсоюз – Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (входит в ФНПР – объединение, тесно сотрудничающее с "Единой Россией"). Теперь позиция общероссийского профсоюза изменилась. К "Мострансавто" существенных претензий нет, рассказал Радио Свобода заместитель председателя профсоюза Евгений Калинкин.



Пресс-служба "Мострансавто" предоставила Радио Свобода комментарий. Компания признает, что идут сокращения: сколько человек будут уволены, пока неизвестно – процесс должен завершиться в ноябре. Сокращения проводятся "в рамках оптимизации производственных процессов", которые должны повысить производительность труда и сделать систему управления более эффективной.



По данным "Мострансавто", в компании увеличили на 5–12 процентов зарплаты контролеров отдела технического контроля, ремонтников, диспетчеров, инспекторов по предрейсовому медосмотру. А также не сократили ни одного водителя – более того, за 2020 год их количество в компании выросло на 300 человек.