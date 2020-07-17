В аэропорту Шереметьево забастовали ремонтные рабочие

В московском аэропорту Шереметьево в пятницу началась забастовка строительных рабочих, которые занимаются ремонтом одной из взлётно-посадочных полос.

Телеграм-канал Baza сообщил о том, что ранним утром на стройплощадке собрались более 100 рабочих. Они потребовали выплаты сверхурочных, которые, как утверждается, обещало им руководство строительной компании.

В пресс-службе аэропорта заявили, что работа Шереметьево не нарушена, и назвали инцидент на стройплощадке внутренним делом компании-подрядчика "Энерго-строй".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации о возможных невыплатах работникам обещанных компенсаций. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Ремонт полосы должен завершиться к концу 2020 года, сейчас в Шереметьево работают две ВПП вместо трёх.