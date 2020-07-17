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В аэропорту Шереметьево забастовали ремонтные рабочие

Аэропорт Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево в пятницу началась забастовка строительных рабочих, которые занимаются ремонтом одной из взлётно-посадочных полос.

Телеграм-канал Baza сообщил о том, что ранним утром на стройплощадке собрались более 100 рабочих. Они потребовали выплаты сверхурочных, которые, как утверждается, обещало им руководство строительной компании.

В пресс-службе аэропорта заявили, что работа Шереметьево не нарушена, и назвали инцидент на стройплощадке внутренним делом компании-подрядчика "Энерго-строй".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации о возможных невыплатах работникам обещанных компенсаций. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Ремонт полосы должен завершиться к концу 2020 года, сейчас в Шереметьево работают две ВПП вместо трёх.

  • Инцидент в московском аэропорту – третий за последнее время крупный случай массового возмущения рабочих из-за задержек с выплатой денег. Несколько дней назад строители Амурского газоперерабатывающего завода разгромили офис предприятия из-за трёхмесячной задержки зарплаты. Для подавления протеста был вызван ОМОН.
  • 7 июля курьеры сервиса доставки Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за двухмесячной задержки зарплаты. Спустя два дня в пресс-службе компании сообщили, что выплатили все задолженности по зарплатам.

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