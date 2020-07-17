В Петрозаводске задержан глава горсовета по подозрению во взятке

В Карелии сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 17 июля задержали главу Петрозаводского городского совета, депутата от "Единой России" Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщают издания "Столица на Онего" и "Республика".​

Боднарчука подозревают в получении взятки не менее 1,5 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "взятка", сообщает адвокат Боднарчука Елена Аскерова.

Следствие считает, что подозреваемый получил деньги от своего заместителя, также представителя "Единой России" Валерия Матвеева, которого задержали по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей еще в марте - пишет Север.Реалии.

Матвеев в мае признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. В мае Матвеева и второго подозреваемого по делу - бизнесмена Александра Ивина - отпустили, запретив общаться со свидетелями по делу, выходить из дома с 20:00 до 6:00, пользоваться интернетом и мобильной связью.

Боднарчук занимает должность спикера Петрозаводского горсовета с 2015 года. Он был одним из инициаторов отстранения от должности мэра города независимого политика Галины Ширшиной.

В интервью пять лет назад Боднарчук рассказывал, что не получает зарплату в Петросовете, а доход получает от сдачи в аренду недвижимости. В СМИ и соцсетях писали, что полный тезка Боднарчука по кличе Кремень в 90-х состоял в ОПГ "Москвичи". Сам Боднарчук отрицал, что имел отношение к преступной группировке.

Ожидается, что суд примет решение о мере пресечения в субботу.