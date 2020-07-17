В центре Москвы задержан участник движения Греты Тунберг

Участник основанного шведской экоактивисткой Гретой Тунберг Fridays For Future Аршак Макичян задержан полицией в центре Москвы на Пушкинской площади. Об этом он сообщил “ОВД-Инфо”.

Макичян проводил одиночный пикет. Полиция обвинила его в нарушении правила проведений такого формата мероприятий и-за того, что он дал интервью журналистам.

Активист доставлен в отделение полиции. 20 декабря он уже арестовывался судом в Москве за несогласованный пикет на шесть суток. Тогда 26-летний студент Московской консерватории только что вернулся в Москву из Мадрида, где выступал на экологической конференции ООН.