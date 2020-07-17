В центре Москвы задержан участник движения Греты Тунберг

Участник основанного шведской экоактивисткой Гретой Тунберг Fridays For Future Аршак Макичян задержан полицией в центре Москвы на Пушкинской площади. Об этом он сообщил “ОВД-Инфо”.
Макичян проводил одиночный пикет. Полиция обвинила его в нарушении правила проведений такого формата мероприятий и-за того, что он дал интервью журналистам.
Активист доставлен в отделение полиции. 20 декабря он уже арестовывался судом в Москве за несогласованный пикет на шесть суток. Тогда 26-летний студент Московской консерватории только что вернулся в Москву из Мадрида, где выступал на экологической конференции ООН.
- Fridays for Future — международное экологическое движение, участники которого требуют от национальных правительств и международных организаций радикальных и быстрых мер для борьбы с глобальным потеплением. Каждую пятницу по всему миру на пике в акции участвовали до 7 миллионов человек.
- Одиночные пикеты не требуют согласования, однако московские власти в последние недели стали задерживать их участников. При этом они ссылались на то, что в сериях пикетов участвовали несколько человек сразу или на карантин из-за коронавируса.