Израиль и Барселона возвращаются к карантинным мерам

В ряде стран власти ужесточают ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции - из-за нового роста числа инфицированных.

В Израиле, где число новых заражений за сутки приблизилось к 500, вновь введён запрет на работу ресторанов (они смогут торговать продукцией только на вынос), ограничены массовые мероприятия.

В выходные дни будет введён частичный карантин - прогулки будут разрешены, однако будут закрыты магазины, музеи, развлекательные учреждения.

Израиль в марте ввёл жесткий карантин, а в мае отменил его после того, как распространение инфекции замедлилось. Несколько недель назад число новых случаев инфекции начало расти.

Карантинные меры вновь введены также в Барселоне. Правительство Каталонии объявило о закрытии кинотеатров и ночных клубов и о запрете собираться группами более чем по 10 человек. Рестораны останутся открытыми, однако заняты могут быть только половина столиков.

Власти Великобритании пока не приняли решения об отмене рекомендации работать удалённо для тех, для кого это возможно. Правительство будет консультироваться с работодателями о возможности этого с 1 августа. Болельщики смогут вернуться на стадионы в октябре - если ситуация не изменится к худшему. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на отмену всех ограничений к концу года.

Несмотря на замедление темпов прироста числа инфицированных в ряде стран, главным образом в Европе, во многих странах эпидемия продолжается. В США накануне вновь зафиксирован самый большой суточный прирост числа инфицированных - около 77 тысяч человек. Всего в мире число случаев инфекции приближается к 14 миллионам, число умерших, по сводной статистике, приближается к 600 тысячам. Пандемия коронавирусной инфекции была объявлена ВОЗ более 4-х месяцев назад.