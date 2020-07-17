Британская королева посвятила в рыцари 100-летнего ветерана войны

Британская Королева Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Он получил широкую известность благодаря беспрецедентному благотворительному поступку. В период эпидемии, в марте этого года, Мур объявил сбор пожертвований для поддержки Национальной службы здравоохранения. В обмен на эти пожертвования Том Мур пообещал соотечественникам сто раз обойти свой сад - до 30 апреля, для своего сотого дня рождения.



Прогулки ветерана вокруг сада увидели миллионы телезрителей. Том Мур собрал около 33 миллионов фунтов стерлингов. За свой поступок он был удостоен звания рыцаря королевы. Церемония посвящения в рыцари прошла 17 июля в Виндзорском замке. Как отмечает издание "Дейли-мейл", несмотря на отмену июньских и июльских мероприятий королевского дома, для сэра Тома было сделано исключение. Посвящение в рыцари происходило в присутствии членов семьи ветерана.