Прокуратура запросила до 6 лет диспетчерам по делу о крушении Falcon

Прокуратура запросила сроки до шести лет лишения свободы для троих авиадиспетчеров, обвиняемым по делу о крушении самолёта Falcon главы нефтяной компании "Total" Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково в 2014 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Обвинение требует приговорить руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева к шести годам и двум месяца колонии, а диспетчера-инструктора Александра Круглова к шести годам. Для диспетчера руления Надежды Архиповой прокуратура попросила пять лет и десять месяцев лишения свободы. Обвиняемым вменяют нарушение правил полетов или подготовки к ним. В октябре этого года срок привлечения к ответственности для авиадиспетчеров по этой статье уже истечет.

Катастрофа произошла в октябре 2014 года. Самолет Falcon при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетно-посадочную полосу. Помимо де Маржери в катастрофе погибли три члена экипажа. По версии следствия, причиной аварии во Внуково 20 октября 2014 года стало отсутствие координации действий между диспетчерскими и аэродромными службами.