Макрон: "Евросоюз переживает "беспрецедентный кризис"

В Брюсселе в пятницу, 17 июля, открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза. Лидеры 27-ми государств ЕС попытаются согласовать совместный план восстановления экономик и бюджет союза на ближайшие семь лет. Общая цена вопроса, как отмечает "Международное французское радио", почти 1,8 триллиона евро, это беспрецедентная сумма в истории ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит в Брюсселе "моментом истины" для Европы. Макрон оценивает ситуацию в ЕС как "беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере". Преодолеть этот кризис, по мнению французского лидера, поможет единую позиция по восстановлению экономики и достижению технологического, промышленного и экологического суверенитета Европейского союза. Эммануэль Макрон поделился этой точкой зрения с посетителями своего Твиттер-аккаунта: