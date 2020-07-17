"Рейтер": Ливийская компания NOC осудила действия ЧВК Вагнера

Ливийская национальная нефтяная компания NOC в пятницу заявила о своей глубокой обеспокоенности в связи со случаями использования её объектов в качестве военных блок-постов.



Агентство "Рейтер" сообщило, что в заявлении NOC содержится осуждение ЧВК Вагнера, сирийских и других наёмников. Последний факт использования нефтяных объектов в военных целях замечен в порту Эс-Сидра, сообщает агентство.

Ливийская нефтяная компания обратилась к миссии ООН в Ливии с просьбой направить наблюдателей в те районы, где работают предприятия NOC.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Ливии. МИД России утверждал, что информация о присутствии "ЧВК Вагнера" в Ливии основана на подтасованных данных, отмечает "Коммерсантъ".

В Ливии противоборствуют, добиваясь власти над всей территорией страны, две основные силы. Это Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар.